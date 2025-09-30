https://1prime.ru/20250930/rynok-863005387.html

Российский рынок акций вырос по итогам основной сессии на 0,02%

Российский рынок акций вырос по итогам основной сессии на 0,02% - 30.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос по итогам основной сессии на 0,02%

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,02%, но упал за месяц на 7,41%, следует из данных Московской биржи. | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T19:01+0300

2025-09-30T19:01+0300

2025-09-30T19:01+0300

рынок

акции

торги

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/82867/24/828672489_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_5b7b459ff639a548d092ea3a7407af7a.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,02%, но упал за месяц на 7,41%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,02%, до 2 684,6 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,51%, до 1 077,98 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,33%, до 1 023,75 пункта. За сентябрь основной индекс упал на 7,41%, индекс Мосбиржи в юанях - на 9,19%, долларовый индекс РТС – на 9,96%.

https://1prime.ru/20250930/mosbirzha-862998835.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс