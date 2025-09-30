Российский рынок акций вырос по итогам основной сессии на 0,02%

https://1prime.ru/20250930/rynok-863005387.html
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,02%, но упал за месяц на 7,41%, следует из данных Московской биржи. | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,02%, но упал за месяц на 7,41%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,02%, до 2 684,6 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,51%, до 1 077,98 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,33%, до 1 023,75 пункта. За сентябрь основной индекс упал на 7,41%, индекс Мосбиржи в юанях - на 9,19%, долларовый индекс РТС – на 9,96%.
