Российский рынок акций вырос по итогам основной сессии на 0,02% - 30.09.2025
Российский рынок акций вырос по итогам основной сессии на 0,02%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,02%, но упал за месяц на 7,41%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,02%, до 2 684,6 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,51%, до 1 077,98 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,33%, до 1 023,75 пункта. За сентябрь основной индекс упал на 7,41%, индекс Мосбиржи в юанях - на 9,19%, долларовый индекс РТС – на 9,96%.
рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РТС
19:01 30.09.2025
 
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,02%, но упал за месяц на 7,41%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,02%, до 2 684,6 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,51%, до 1 077,98 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,33%, до 1 023,75 пункта.
За сентябрь основной индекс упал на 7,41%, индекс Мосбиржи в юанях - на 9,19%, долларовый индекс РТС – на 9,96%.
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим акциям "М.Видео"
16:39
 
