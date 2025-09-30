Российский рынок акций символически подрос в последний день сентября

https://1prime.ru/20250930/rynok-863006716.html

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций символически вырос в последний день сентября, но продемонстрировал заметное падение по итогам всего месяца, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,02%, до 2 684,6 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,51%, до 1 077,98 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,33%, до 1 023,75 пункта. За сентябрь основной индекс упал на 7,41%, индекс Мосбиржи в юанях - на 9,19%, долларовый индекс РТС - на 9,96%. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дешевеет на 1,16%, до 66,31 доллара за баррель. "Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 19-й пакет санкций планируется добавить запрет на поставки российского СПГ и жесткие меры в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли. США между тем грозят пошлинами ключевым импортерам нефти и газа из РФ", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". К геополитическому негативу добавилась неблагоприятная рыночная конъюнктура - цены на нефть пошли вниз, а рубль укреплялся к юаню и доллару, добавил он. Геополитический новостной фон остается негативным, но опасения инвесторов относительно вечернего выступления президента США в целом не оправдались, что могло поддержать коррекционный рост акций, комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "При этом ввиду отсутствия позитивных новостей рынок, вероятно, продолжит падение до отметки 2600 пунктов, начавшееся со второй декады сентября. Внешнеполитическая обстановка остается напряженной. Корпоративные новости также не могут оказать поддержку рынку", - отметил Максим Федосов из УК "Первая". Лидеры роста и снижения котировокСреди немногих позитивных новостей - рост акций "М.Видео" (+35,58%) на фоне сообщения об участии китайского онлайн-ритейлера JD.com в допэмиссии, рассказал Федосов. Также в лидерах роста акции ЛСР (+3,51%), "Эн+ Груп" (+3,47%), "Газпром нефти" (+1,78%), Московского кредитного банка (+1,49%), "Мосэнерго" (+1,15%). "Акции ОГК-2 корректировались после ралли в предыдущие сессии, вызванного надеждами на одобрение дивидендов за 2024 год", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения акции "Соллерса" (-3,98%), ММК (-3,12%), префы "Сургутнефтегаза" (-2,03%), "Мечела" (-2,01%), обыкновенные акции "ВК" (-1,88%), "Роснефти" (-1,75%). ПрогнозыПрогноз по индексу Мосбиржи на 1 октября - 2625-2755 пунктов, рассказал Шепелев. "В среду, помимо геополитики, динамику рынку могут задать утренние данные по сентябрьскому PMI (индекс деловой активности - ред.). Если они дополнительно ослабят у инвесторов надежды на смягчение ДКП, индекс Мосбиржи может уходить ниже 2660 пунктов", - заключил Григорьев.

