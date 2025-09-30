https://1prime.ru/20250930/rynok-863009939.html

Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля

Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля - 30.09.2025, ПРАЙМ

Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующий месяц и ослабления рубля к юаню, доллару и евро,... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T20:46+0300

2025-09-30T20:46+0300

2025-09-30T20:46+0300

рынок

акции

индексы

сша

рф

аляска

михаил зельцер

богдан зварич

владимир чернов

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/83295/10/832951082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bb753c513f34bd146d4249a5b72bc3e0.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующий месяц и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующий месяц на 1,3%, до 2719 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом повысится на 1 доллар и составит 66,83 доллара за баррель, курс евро на форексе поднимется в пределах 1 цента, до 1,182 доллара, инфляция за октябрь составит 0,52%, а цена золота вырастет на 50 долларов за тройскую унцию - до 3908 долларов, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующий месяц вырастет на 34 копейки и составит 11,86 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 1,93 рубля, до 84,8 рубля, евро - на 2,39 рубля, до 99,53 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынков"В начале октября инвесторы на глобальном рынке будут отыгрывать новости об очередном возможном шатдауне в США. Вероятнее всего, остановку работы правительства вновь удастся избежать, что сформирует для рисковых активов условия для коррекционного роста. В конце месяца позитивным драйвером может выступить и заседание ФРС, на котором американский регулятор, вероятно, вновь снизит ставку на 25 базисных пунктов", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". На этом фоне американские фондовые индексы способны в октябре обновить новые исторические максимумы, а фьючерсы Brent с учетом все еще высокого геополитического напряжения и опасений перебоев в поставках, вероятно, останутся выше 66,5 долларов за баррель, добавил он. "Мировые центральные банки в октябре могут взять паузу в снижении ставок, наблюдая за постепенным ростом инфляционного давления из-за фрагментации мировой экономики. Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых, сохранив нейтральный сигнал, но в то же время приблизив значения базового прогноза к показателям проинфляционного сценария из Основных направлений денежно-кредитной политики. Это будет означать несколько более высокий уровень инфляции в 2026 году и заметно более жесткую денежно-кредитную политику, что, впрочем, не будет предполагать повышения ставки", - отметил Валерий Вайсберг из ИК "Регион". В ожидании сигналов от регулятора российские активы останутся под давлением, заключил эксперт. "Оптимизм после августовской встречи президентов РФ и США на Аляске полностью иссяк, а угрозы очередных санкций, налоговые предложения Минфина и сигналы о приостановке цикла снижения ключевой ставки ЦБ откинули бенчмарк акций уже на двухмесячные минимумы", - рассказал Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". Нефтяной баланс и новости от ОПЕК+, тон ЦБ перед и после заседания в октябре, а также геополитика и санкционные риски станут главными драйверами октября по мнению Владимира Чернова из Freedom Finance Global. "Среди факторов давления на акции российских компаний можно выделить ожидания более медленного снижения ключевой ставки, продолжение замедления роста российской экономики, пересмотр ожиданий по финансовым показателям компаний в сторону более низких значений, а также сохранение неопределенности по геополитике", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ. "Несмотря на объективные риски со стороны торговой политики США, сентябрь для мировых фондовых площадок завершился довольно оптимистично. Федрезерв снизил базовую процентную ставку в соответствии с рыночными ожиданиями, данные по ВВП США за 2-й квартал оказались выше прогнозов. Тем не менее, продолжать рост рынку акций становится все сложнее. Драйверов роста становится меньше, при этом ФРС не гарантирует смягчение денежно-кредитной политики темпами рыночных прогнозов", - отметил Владимир Евстифеев из банка "Зенит". На этом фоне фаворитами, скорее, останутся компании технологического сегмента, тогда как базовые отрасли сохранят статус догоняющих, добавил он. "С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в октябре, вероятно, продолжит реагировать главным образом на геополитические сигналы и будет ждать согласования 19-го пакета санкций ЕС, который должен коснуться прежде всего энергетических компаний (в частности, "Роснефти" и "Газпром нефти"), импорта СПГ и снижения потолка цен на нефть, банков, судов нефтяного флота и компаний третьих стран (Китая, Индии и других)", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". США при этом продолжают оказывать косвенное давление на Россию посредством других стран, что усиливает геополитическую напряженность наряду с отсутствием перспективы скорого заключения мирного соглашения, добавила она. Рубль попадет под давлениеВ октябре ожидается умеренное ослабление рубля под воздействием постепенного роста спроса на валюту со стороны импортеров, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Сдерживать ослабление рубля будут пересмотр ожиданий по ключевой ставке на конец года, рост налоговых отчислений со стороны нефтяных компаний. При этом курс юаня продолжит движение в нашем целевом диапазоне 11,5-12 рублей с тяготением к его верхней половине", - добавляет он. Текущая стабильность рубля - лишь краткосрочная коррекция-консолидация инвалют в рамках уже сформированного среднесрочного тренда на рост их курсов, считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "В октябре вероятно возобновление подъема инвалют к рублю, а к концу года ожидаем доллар в границах 85-90 рублей, евро вновь по 100 рублей, юань - опять за 12 рублей", - добавляет он. Курс юаня к завершению октября подрастет до 11,85 рубля, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Смягчение ДКП может стать дополнительным фактором, помимо сезонности, для более высокого спроса на валюту", - поясняет он. Динамика индексовМесяц индекс Мосбиржи может закончить ближе к 2850 пунктам, рассказал Григорьев. Технически возросли риски октябрьского углубления к 2600 пунктов, а перспективы возвращения на круглые 3000 пунктов смещаются с начала осени на конец сезона, считает Зельцер. "В октябре 2025 года я ожидаю торги на Московской бирже с повышенной внутридневной волатильностью. Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне примерно 2630-2750, РТС 1000-1045. Рынок уже тестировал сентябрьские минимумы и ждет сигналы по ставке и нефти", - поделился Чернов. В октябре российский рынок акций может продолжить снижение, что может увести индекс Мосбиржи в диапазон 2500-2600 пунктов к концу октября, ожидает Зварич. "Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи в октябре 2025 года будет колебаться в диапазоне 2800-2900 пунктов с умеренным ростом к концу месяца. Такой прогноз обусловлен стабилизацией внутреннего спроса и ожиданиями позитивной корпоративной отчетности, которая в большинстве случаев уже превзошла консервативные прогнозы аналитиков", - заключил Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер".

https://1prime.ru/20250930/rynok-863006716.html

сша

рф

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, индексы, сша, рф, аляска, михаил зельцер, богдан зварич, владимир чернов, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", псб