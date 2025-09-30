РЖД в четвертом квартале ожидают снижения погрузки

https://1prime.ru/20250930/rzhd-863012716.html

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. РЖД в четвертом квартале 2025 года ожидают снижения погрузки на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила в интервью РИА Новости замглавы компании Ирина Магнушевская. Он напомнила, что в январе-августе 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 7,1% к аналогичному периоду прошлого года. "С учетом того, что большинство негативных тенденций сохраняются, мы ожидаем, что предъявление грузов до конца года будет по-прежнему отставать от прошлогодних показателей, но уже не так сильно. Погрузку в октябре-декабре мы оцениваем со снижением к прошлому году на 2,5%. Такое "потепление" показателя будет связано не только с эффектом низкой базы – за счет сравнения с погрузкой, которая уже сократилась во второй половине прошлого года, - но и с рядом текущих позитивных трендов", - сообщила Магнушевская. РЖД, пояснила она, ожидают сезонного увеличения поставок угля внутри страны, роста отгрузки металлургических и нефтяных грузов в связи с окончанием ремонтов на ряде крупных меткомбинатов и НПЗ. "Уже сейчас видим позитивную динамику по экспорту металлургических грузов – чугуна, железной руды, стального проката, прежде всего в южном направлении. Еще среди положительных трендов отмечаем рост экспорта отечественного зерна уже нового урожая", - рассказала замглавы РЖД. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.

