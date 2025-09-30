Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД в четвертом квартале ожидают снижения погрузки - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/rzhd-863012716.html
РЖД в четвертом квартале ожидают снижения погрузки
РЖД в четвертом квартале ожидают снижения погрузки - 30.09.2025, ПРАЙМ
РЖД в четвертом квартале ожидают снижения погрузки
РЖД в четвертом квартале 2025 года ожидают снижения погрузки на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила в интервью РИА Новости... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T22:30+0300
2025-09-30T22:30+0300
бизнес
ржд
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/61/835716187_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c8bc475be5f20525e21bfb2451638d01.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. РЖД в четвертом квартале 2025 года ожидают снижения погрузки на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила в интервью РИА Новости замглавы компании Ирина Магнушевская. Он напомнила, что в январе-августе 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 7,1% к аналогичному периоду прошлого года. "С учетом того, что большинство негативных тенденций сохраняются, мы ожидаем, что предъявление грузов до конца года будет по-прежнему отставать от прошлогодних показателей, но уже не так сильно. Погрузку в октябре-декабре мы оцениваем со снижением к прошлому году на 2,5%. Такое "потепление" показателя будет связано не только с эффектом низкой базы – за счет сравнения с погрузкой, которая уже сократилась во второй половине прошлого года, - но и с рядом текущих позитивных трендов", - сообщила Магнушевская. РЖД, пояснила она, ожидают сезонного увеличения поставок угля внутри страны, роста отгрузки металлургических и нефтяных грузов в связи с окончанием ремонтов на ряде крупных меткомбинатов и НПЗ. "Уже сейчас видим позитивную динамику по экспорту металлургических грузов – чугуна, железной руды, стального проката, прежде всего в южном направлении. Еще среди положительных трендов отмечаем рост экспорта отечественного зерна уже нового урожая", - рассказала замглавы РЖД. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.
https://1prime.ru/20250910/rzhd-862065032.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/61/835716187_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_ec202e193c6ca95d35645b150072e00f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ржд, нпз
Бизнес, РЖД, НПЗ
22:30 30.09.2025
 
РЖД в четвертом квартале ожидают снижения погрузки

РЖД в четвертом квартале 2025 года ожидают снижения погрузки на 2,5 процента

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТоварные поезда
Товарные поезда - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Товарные поезда. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. РЖД в четвертом квартале 2025 года ожидают снижения погрузки на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила в интервью РИА Новости замглавы компании Ирина Магнушевская.
Он напомнила, что в январе-августе 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 7,1% к аналогичному периоду прошлого года.
"С учетом того, что большинство негативных тенденций сохраняются, мы ожидаем, что предъявление грузов до конца года будет по-прежнему отставать от прошлогодних показателей, но уже не так сильно. Погрузку в октябре-декабре мы оцениваем со снижением к прошлому году на 2,5%. Такое "потепление" показателя будет связано не только с эффектом низкой базы – за счет сравнения с погрузкой, которая уже сократилась во второй половине прошлого года, - но и с рядом текущих позитивных трендов", - сообщила Магнушевская.
РЖД, пояснила она, ожидают сезонного увеличения поставок угля внутри страны, роста отгрузки металлургических и нефтяных грузов в связи с окончанием ремонтов на ряде крупных меткомбинатов и НПЗ.
"Уже сейчас видим позитивную динамику по экспорту металлургических грузов – чугуна, железной руды, стального проката, прежде всего в южном направлении. Еще среди положительных трендов отмечаем рост экспорта отечественного зерна уже нового урожая", - рассказала замглавы РЖД.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.
Вагоны с углем - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
РЖД в августе потеряли в погрузке около двух миллионов тонн угля
10 сентября, 13:43
 
БизнесРЖДНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала