РЖД ухудшили прогноз по снижению погрузки в 2025 году
РЖД ухудшили прогноз по снижению погрузки в 2025 году
2025-09-30T22:54+0300
бизнес
россия
олег белозеров
ржд
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. РЖД ухудшили прогноз по снижению погрузки на сети в 2025 году до 6% с прежних 5%, следует из данных, озвученных в интервью РИА Новости замгендиректора компании Ирины Магнушевской. РЖД в 2025 году прогнозируют снижение погрузки в абсолютных цифрах при росте объемов перевозок высокодоходных грузов, сообщал в феврале текущего года гендиректор компании Олег Белозеров. Погрузка в 2024 году снизилась на 4,1% и составила 1 миллиард 181,4 миллиона тонн. Замгендиректора РЖД Михаил Глазков в июле текущего года сказал, что компания в 2025 году прогнозирует снижение погрузки на уровне 5%, но будет стараться выйти на лучший результат. "В целом по итогам 2025 года, даже с учетом некоторого восстановления объемов, мы прогнозируем снижение погрузки примерно на 6%, до 1 миллиарда 112 миллионов тонн. Основные потери ожидаются в отправках внутри страны - минус 8,5% к 2024 году", - сказала Магнушевская. По ее словам, это связано с общим замедлением темпов роста экономики, что повлекло сокращение спроса и предложения преимущественно в сегментах строительных и металлургических грузов, которые занимают достаточно большую долю в погрузке. "При этом стабильно высокие результаты, несмотря на все экономические и внешнеторговые ограничения, мы видим на восточном направлении. Ожидаем, что перевозки экспортных грузов туда вырастут по итогам года на 6,5%", - добавила она. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.
Бизнес, РОССИЯ, Олег Белозеров, РЖД
