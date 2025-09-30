В работе соцсети X произошел сбой

https://1prime.ru/20250930/sboy-863004243.html
2025-09-30T18:39+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой начался в районе 17.45 мск. Наибольшее количество жалоб поступило из США - свыше 2,5 тысячи сообщений. Также о неполадках сообщают пользователи из Великобритании, Франции, Испании, Германии, Нидерландов и других стран. Большинство пользователей указывают на сбои в работе веб-сайта и приложения соцсети, а также на проблемы с авторизацией. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
