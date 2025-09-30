Shell начала добычу газа на месторождении Victory в Северном море

https://1prime.ru/20250930/shell-862987414.html

энергетика

газ

северное море

великобритания

shell

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Shell начала добычу газа на месторождении Victory в британском секторе Северного моря, объем извлекаемых ресурсов позволит отапливать почти 900 тысяч домов в год, следует из пресс-релиза компании. "Shell U.K. Limited (Shell UK) начала добычу на газовом месторождении Victory в британской части Северного моря, примерно в 47 километрах к северо-западу от Шетландских островов", - говорится в релизе. "Максимальная добыча оценивается примерно в 150 миллионов стандартных кубических футов газа в сутки (около 25 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки) при работе на полную мощность. Этого объёма достаточно, чтобы отапливать почти 900 тысяч домов в год", - также говорится в сообщении. Также уточняется, что газ планируют транспортировать по уже существующей системе трубопроводов на газоперерабатывающий завод на Шетландах. Таким образом, концерн планирует использовать уже действующую инфраструктуру, что позволит сократить эксплуатационные выбросы, подчеркивается в релизе. Работы на месторождении Victory помогут снизить зависимость Великобритании от зарубежных поставок сырья, отмечает Shell. Так, по данным британского регулирующего ведомства North Sea Transition Authority, которые приводит компания, добыча газа в Северном море снизилась на 10% за последний год, а импортные поставки в Великобританию в 2024 году обеспечили 61% газоснабжения страны. Shell полностью владеет месторождением, но, по данным релиза, оно будет передано под управление новому независимому совместному предприятию Adura, которое будет принадлежать Shell (50%) и Equinor (50%). Shell - британско-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах.

северное море

великобритания

газ, северное море, великобритания, shell