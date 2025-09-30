https://1prime.ru/20250930/shvetsiya-862978524.html

В Швеции обратились к Киеву после заявления об истребителях

В Швеции обратились к Киеву после заявления об истребителях

МОСКВА, 30 сентября — ПРАЙМ. Министерство обороны Швеции отклонило заявление заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка о предполагаемых поставках в Киев шведских истребителей JAS 39 Gripen, сообщает Expressen. "Работа (над согласованием поставок. — Прим.ред.) все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу", — приводит издание слова пресс-секретаря министерства Йохана Йельмстранда. Йельмстранд указал, что Швеция лишь обсуждает возможность таких поставок, но окончательного согласия на отправку истребителей JAS 39 Gripen в Киев пока нет. Накануне генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны Украины, объявил о запланированных дополнительных поставках американских самолетов F-16, французских Mirage и шведских Gripen. В мае российский посол в Стокгольме Сергей Беляев заявил в интервью РИА Новости, что, несмотря на приостановку, Швеция готова вернуться к вопросу о поставках истребителей JAS 39 Gripen Украине. Москва неоднократно предупреждала западные государства, что поставки оружия Украине не изменяют обстановку, а лишь продлевают конфликт. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО участвует в этом противостоянии напрямую, не только через отправку вооружений и снаряжения, но и посредством подготовки кадров.

