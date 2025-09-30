Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Следствие просит арестовать бывшего вице-губернатора Свердловской области - 30.09.2025
Следствие просит арестовать бывшего вице-губернатора Свердловской области
Следствие просит арестовать бывшего вице-губернатора Свердловской области - 30.09.2025, ПРАЙМ
Следствие просит арестовать бывшего вице-губернатора Свердловской области
Следствие просит ареста для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединённой... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T15:16+0300
2025-09-30T15:16+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - ПРАЙМ. Следствие просит ареста для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов региона. "Просят арест", - сказала собеседница агентства.
свердловская область, общество , следственный комитет
Свердловская область, Общество , Следственный комитет
15:16 30.09.2025
 
Следствие просит арестовать бывшего вице-губернатора Свердловской области

Следствие просит арестовать бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - ПРАЙМ. Следствие просит ареста для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов региона.
"Просят арест", - сказала собеседница агентства.
Свердловская область
 
 
