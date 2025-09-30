https://1prime.ru/20250930/sledstvie-862996234.html

Следствие просит арестовать бывшего вице-губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - ПРАЙМ. Следствие просит ареста для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов региона. "Просят арест", - сказала собеседница агентства.

