Соглашение Индии и стран ЕАСТ о свободной торговле вступит в силу 1 октября - 30.09.2025

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сен – ПРАЙМ. Соглашение о торгово-экономическом партнерстве между Индией и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) вступит в силу 1 октября 2025 года, сообщило министерство торговли Индии. Соглашение между Индией и ЕАСТ, в которую входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, состоит из 14 глав, в которых основное внимание уделяется доступу на рынок товаров, правилам происхождения, упрощению процедур торговли, торговым средствам защиты, санитарным и фитосанитарным мерам, техническим барьерам в торговле, содействию инвестициям, доступу на рынок услуг, правам интеллектуальной собственности, торговле и устойчивому развитию, а также другим правовым положениям. Страны ЕАСТ не являются частью Европейского Союза. Это межправительственная организация по развитию и интенсификации свободной торговли, которая была основана как альтернатива для государств, не желающих присоединяться к европейскому сообществу. "Соглашение о торгово-экономическом партнерстве между Индией и Европейской ассоциацией свободной торговли вступит в силу 1 октября 2025 года. Соглашение было подписано 10 марта 2024 года в Нью-Дели. Соглашение о торгово-экономическом партнерстве — это современное и амбициозное соглашение, которое впервые в истории соглашений о свободной торговле, подписанных Индией, включает в себя обязательство, связанное с инвестициями и созданием рабочих мест", - сообщило министерство. В минторговли Индии отметили, что соглашение расширит возможности индийских экспортёров, предоставив им доступ к специализированным ресурсам и создав благоприятную торговую и инвестиционную среду. "Соглашение выходит за рамки товаров и услуг и направлено на содействие инвестициям с целью увеличения объема прямых иностранных инвестиций в Индию на 100 миллиардов долларов в течение следующих 15 лет, а также на содействие созданию 1 миллиона прямых рабочих мест в Индии за счет таких инвестиций…. Это будет способствовать росту экспорта индийских товаров, а также предоставит сектору услуг возможность выхода на новые рынки", - добавили там. Министерство отметило, что в дополнение к соглашению был открыт Центр сотрудничества Индия-ЕАСТ в качестве единой платформы для содействия инвестициям стран ЕАСТ "в возобновляемые источники энергии, науки о жизни, инжиниринг и цифровую трансформацию, одновременно способствуя созданию совместных предприятий, сотрудничеству между малыми и средними предприятиями и технологическим партнерствам". Индия и ЕАСТ вели переговоры по соглашению, официально получившему название "Соглашение о торгово-экономическом партнерстве", с января 2008 года. До ноября 2013 года было проведено 13 раундов переговоров, прежде чем переговоры были приостановлены. Обе стороны возобновили переговоры в октябре 2023 года и завершили их в ускоренном режиме. Как отмечало ранее агентство Блумберг, подписанное соглашение позволит европейским производителям экспортировать обработанные продукты и напитки, электрооборудование, фармацевтические товары и другую машиностроительную продукцию по сниженным тарифам на рынок Индии, где живут свыше 1,4 миллиарда человек.
16:59 30.09.2025
 
Соглашение Индии и стран ЕАСТ о свободной торговле вступит в силу 1 октября

Соглашение о торговом партнерстве Индии и стран ЕАСТ вступит в силу 1 октября

© Фото : Unsplash/Srijan Mohan Флаг Индии
Флаг Индии
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сен – ПРАЙМ. Соглашение о торгово-экономическом партнерстве между Индией и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) вступит в силу 1 октября 2025 года, сообщило министерство торговли Индии.
Соглашение между Индией и ЕАСТ, в которую входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, состоит из 14 глав, в которых основное внимание уделяется доступу на рынок товаров, правилам происхождения, упрощению процедур торговли, торговым средствам защиты, санитарным и фитосанитарным мерам, техническим барьерам в торговле, содействию инвестициям, доступу на рынок услуг, правам интеллектуальной собственности, торговле и устойчивому развитию, а также другим правовым положениям.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Россия не наблюдает сокращения закупок нефти Индией
Вчера, 19:50
Страны ЕАСТ не являются частью Европейского Союза. Это межправительственная организация по развитию и интенсификации свободной торговли, которая была основана как альтернатива для государств, не желающих присоединяться к европейскому сообществу.
"Соглашение о торгово-экономическом партнерстве между Индией и Европейской ассоциацией свободной торговли вступит в силу 1 октября 2025 года. Соглашение было подписано 10 марта 2024 года в Нью-Дели. Соглашение о торгово-экономическом партнерстве — это современное и амбициозное соглашение, которое впервые в истории соглашений о свободной торговле, подписанных Индией, включает в себя обязательство, связанное с инвестициями и созданием рабочих мест", - сообщило министерство.
В минторговли Индии отметили, что соглашение расширит возможности индийских экспортёров, предоставив им доступ к специализированным ресурсам и создав благоприятную торговую и инвестиционную среду.
"Соглашение выходит за рамки товаров и услуг и направлено на содействие инвестициям с целью увеличения объема прямых иностранных инвестиций в Индию на 100 миллиардов долларов в течение следующих 15 лет, а также на содействие созданию 1 миллиона прямых рабочих мест в Индии за счет таких инвестиций…. Это будет способствовать росту экспорта индийских товаров, а также предоставит сектору услуг возможность выхода на новые рынки", - добавили там.
Министерство отметило, что в дополнение к соглашению был открыт Центр сотрудничества Индия-ЕАСТ в качестве единой платформы для содействия инвестициям стран ЕАСТ "в возобновляемые источники энергии, науки о жизни, инжиниринг и цифровую трансформацию, одновременно способствуя созданию совместных предприятий, сотрудничеству между малыми и средними предприятиями и технологическим партнерствам".
Индия и ЕАСТ вели переговоры по соглашению, официально получившему название "Соглашение о торгово-экономическом партнерстве", с января 2008 года. До ноября 2013 года было проведено 13 раундов переговоров, прежде чем переговоры были приостановлены. Обе стороны возобновили переговоры в октябре 2023 года и завершили их в ускоренном режиме. Как отмечало ранее агентство Блумберг, подписанное соглашение позволит европейским производителям экспортировать обработанные продукты и напитки, электрооборудование, фармацевтические товары и другую машиностроительную продукцию по сниженным тарифам на рынок Индии, где живут свыше 1,4 миллиарда человек.
Повседневная жизнь в Индонезии - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Мишустин рассказал о работе по торговому соглашению между ЕАЭС и Индонезией
12:56
 
