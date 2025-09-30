https://1prime.ru/20250930/sovfedja-862976457.html
В Совфеде рассказали, как досрочно выйти на пенсию
В Совфеде рассказали, как досрочно выйти на пенсию - 30.09.2025, ПРАЙМ
В Совфеде рассказали, как досрочно выйти на пенсию
Россияне могут выйти на пенсию на два года раньше, если они уволены по сокращению, состоят на учете в службе занятости и имеют необходимые пенсионные баллы и... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T03:02+0300
2025-09-30T03:02+0300
2025-09-30T03:02+0300
общество
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862976457.jpg?1759190558
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россияне могут выйти на пенсию на два года раньше, если они уволены по сокращению, состоят на учете в службе занятости и имеют необходимые пенсионные баллы и стаж, сообщила РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
"Законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении ряда условий", - сказала Косихина.
Она уточнила, что ключевыми критериями для досрочного выхода на пенсию являются увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, а также невозможность трудоустройства через службу занятости в течение установленного срока. Помимо этого, необходимо наличие требуемого количества пенсионных баллов и страхового стажа продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, объяснила сенатор.
"Для досрочного выхода на пенсию необходимо, чтобы эти условия соблюдались одновременно. Начать досрочно получать пенсию можно, подав соответствующее заявление в Соцфонд России", - подчеркнула парламентарий.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия
Общество , Экономика, РОССИЯ
В Совфеде рассказали, как досрочно выйти на пенсию
Сенатор Косихина: россияне могут выйти на пенсию на два года раньше
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россияне могут выйти на пенсию на два года раньше, если они уволены по сокращению, состоят на учете в службе занятости и имеют необходимые пенсионные баллы и стаж, сообщила РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
"Законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении ряда условий", - сказала Косихина.
Она уточнила, что ключевыми критериями для досрочного выхода на пенсию являются увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, а также невозможность трудоустройства через службу занятости в течение установленного срока. Помимо этого, необходимо наличие требуемого количества пенсионных баллов и страхового стажа продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, объяснила сенатор.
"Для досрочного выхода на пенсию необходимо, чтобы эти условия соблюдались одновременно. Начать досрочно получать пенсию можно, подав соответствующее заявление в Соцфонд России", - подчеркнула парламентарий.