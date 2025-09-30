Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде рассказали, как досрочно выйти на пенсию - 30.09.2025
В Совфеде рассказали, как досрочно выйти на пенсию
В Совфеде рассказали, как досрочно выйти на пенсию
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россияне могут выйти на пенсию на два года раньше, если они уволены по сокращению, состоят на учете в службе занятости и имеют необходимые пенсионные баллы и стаж, сообщила РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "Законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении ряда условий", - сказала Косихина. Она уточнила, что ключевыми критериями для досрочного выхода на пенсию являются увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, а также невозможность трудоустройства через службу занятости в течение установленного срока. Помимо этого, необходимо наличие требуемого количества пенсионных баллов и страхового стажа продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, объяснила сенатор. "Для досрочного выхода на пенсию необходимо, чтобы эти условия соблюдались одновременно. Начать досрочно получать пенсию можно, подав соответствующее заявление в Соцфонд России", - подчеркнула парламентарий.
03:02 30.09.2025
 
В Совфеде рассказали, как досрочно выйти на пенсию

Сенатор Косихина: россияне могут выйти на пенсию на два года раньше

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Россияне могут выйти на пенсию на два года раньше, если они уволены по сокращению, состоят на учете в службе занятости и имеют необходимые пенсионные баллы и стаж, сообщила РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
"Законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении ряда условий", - сказала Косихина.
Она уточнила, что ключевыми критериями для досрочного выхода на пенсию являются увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, а также невозможность трудоустройства через службу занятости в течение установленного срока. Помимо этого, необходимо наличие требуемого количества пенсионных баллов и страхового стажа продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, объяснила сенатор.
"Для досрочного выхода на пенсию необходимо, чтобы эти условия соблюдались одновременно. Начать досрочно получать пенсию можно, подав соответствующее заявление в Соцфонд России", - подчеркнула парламентарий.
 
