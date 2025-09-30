США в июле снизили поставки СПГ в ЕС

https://1prime.ru/20250930/spg-863015362.html

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в июле уменьшились на 4,5% по сравнению с июнем - до 230,309 миллиарда кубических футов (4,8 | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T23:48+0300

газ

сша

нидерланды

испания

ес

мировая экономика

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в июле уменьшились на 4,5% по сравнению с июнем - до 230,309 миллиарда кубических футов (4,8 миллиона тонн), следует из данных управления энергетической информации минэнерго США. Всего в июле США поставили в другие страны 435,853 миллиарда кубических футов (9,15 миллиона тонн) СПГ, что на 7,4% больше показателя предыдущего месяца. На страны ЕС в июле пришлось чуть более половины экспорта сжиженного газа из Штатов. Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США пришелся на Нидерланды: в июле он составил 53,83 миллиарда кубических футов (1,1 миллиона тонн), что на 13,3% меньше к июню. Затем следует Испания, куда Штаты поставили в июле 39,044 миллиарда кубических футов (0,8 миллиона тонн), это в 7,4 раза больше, чем в июне. Третьей стала Германия, которая получила от США 35,515 миллиарда кубических футов СПГ (0,75 миллиона тонн), это на 22,3% меньше в месячном выражении, следует из данных минэнерго страны. Поставки в Италию в отчетном месяце снизились в 1,7 раза к июню, до 24,576 миллиарда кубических футов (0,5 миллиона тонн СПГ), в Польшу - выросли почти вдвое, до 21,201 миллиарда (0,45 миллиона тонн). США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов, а рекорд более чем в 420 миллиардов был достигнут в декабре 2023 года. Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.

сша

нидерланды

испания

газ, сша, нидерланды, испания, ес, мировая экономика