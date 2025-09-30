Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США в июле снизили поставки СПГ в ЕС - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/spg-863015362.html
США в июле снизили поставки СПГ в ЕС
США в июле снизили поставки СПГ в ЕС - 30.09.2025, ПРАЙМ
США в июле снизили поставки СПГ в ЕС
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в июле уменьшились на 4,5% по сравнению с июнем - до 230,309 миллиарда кубических футов (4,8 | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T23:48+0300
2025-09-30T23:48+0300
газ
сша
нидерланды
испания
ес
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/06/841400666_588:0:5006:2485_1920x0_80_0_0_a9a81b634da5e1236b11bd4894267491.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в июле уменьшились на 4,5% по сравнению с июнем - до 230,309 миллиарда кубических футов (4,8 миллиона тонн), следует из данных управления энергетической информации минэнерго США. Всего в июле США поставили в другие страны 435,853 миллиарда кубических футов (9,15 миллиона тонн) СПГ, что на 7,4% больше показателя предыдущего месяца. На страны ЕС в июле пришлось чуть более половины экспорта сжиженного газа из Штатов. Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США пришелся на Нидерланды: в июле он составил 53,83 миллиарда кубических футов (1,1 миллиона тонн), что на 13,3% меньше к июню. Затем следует Испания, куда Штаты поставили в июле 39,044 миллиарда кубических футов (0,8 миллиона тонн), это в 7,4 раза больше, чем в июне. Третьей стала Германия, которая получила от США 35,515 миллиарда кубических футов СПГ (0,75 миллиона тонн), это на 22,3% меньше в месячном выражении, следует из данных минэнерго страны. Поставки в Италию в отчетном месяце снизились в 1,7 раза к июню, до 24,576 миллиарда кубических футов (0,5 миллиона тонн СПГ), в Польшу - выросли почти вдвое, до 21,201 миллиарда (0,45 миллиона тонн). США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов, а рекорд более чем в 420 миллиардов был достигнут в декабре 2023 года. Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.
https://1prime.ru/20250925/gaz-862757097.html
сша
нидерланды
испания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/06/841400666_1140:0:4453:2485_1920x0_80_0_0_a580f0c2c7122eac70404fafbc050d5c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, сша, нидерланды, испания, ес, мировая экономика
Газ, США, НИДЕРЛАНДЫ, ИСПАНИЯ, ЕС, Мировая экономика
23:48 30.09.2025
 
США в июле снизили поставки СПГ в ЕС

США в июле сократили экспорт СПГ в ЕС на 4,5% к июню, до 4,8 млн тонн

CC BY-SA 2.0 / kees torn / SEAPEAK HISPANIAТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Танкер СПГ. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / kees torn / SEAPEAK HISPANIA
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в июле уменьшились на 4,5% по сравнению с июнем - до 230,309 миллиарда кубических футов (4,8 миллиона тонн), следует из данных управления энергетической информации минэнерго США.
Всего в июле США поставили в другие страны 435,853 миллиарда кубических футов (9,15 миллиона тонн) СПГ, что на 7,4% больше показателя предыдущего месяца. На страны ЕС в июле пришлось чуть более половины экспорта сжиженного газа из Штатов.
Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США пришелся на Нидерланды: в июле он составил 53,83 миллиарда кубических футов (1,1 миллиона тонн), что на 13,3% меньше к июню. Затем следует Испания, куда Штаты поставили в июле 39,044 миллиарда кубических футов (0,8 миллиона тонн), это в 7,4 раза больше, чем в июне. Третьей стала Германия, которая получила от США 35,515 миллиарда кубических футов СПГ (0,75 миллиона тонн), это на 22,3% меньше в месячном выражении, следует из данных минэнерго страны.
Поставки в Италию в отчетном месяце снизились в 1,7 раза к июню, до 24,576 миллиарда кубических футов (0,5 миллиона тонн СПГ), в Польшу - выросли почти вдвое, до 21,201 миллиарда (0,45 миллиона тонн).
США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов, а рекорд более чем в 420 миллиардов был достигнут в декабре 2023 года.
Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
"На 90% дороже": в Европе впали в истерику из-за американского СПГ
25 сентября, 10:58
 
ГазСШАНИДЕРЛАНДЫИСПАНИЯЕСМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала