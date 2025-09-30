https://1prime.ru/20250930/sputniki-863004414.html

Испания инвестирует более 325 миллионов евро в запуск спутников

Испания инвестирует более 325 миллионов евро в проект по запуску трёх спутников, которые будут использоваться для предотвращения и контроля природных катастроф, | 30.09.2025, ПРАЙМ

МАДРИД, 30 сен - ПРАЙМ. Испания инвестирует более 325 миллионов евро в проект по запуску трёх спутников, которые будут использоваться для предотвращения и контроля природных катастроф, таких как наводнения или лесные пожары, сообщила во вторник газета Pais. "Испания инвестирует 325 миллионов евро в запуск трёх спутников, предназначенных для предотвращения или контроля стихийных бедствий, таких как наводнение в Валенсии (в октябре 2024 года - ред.) или лесные пожары, охватившие этим летом различные районы страны", - пишет издание. По его данным, проект был одобрен Еврокомиссией 19 сентября. Его реализацией будет заниматься Испанское космическое агентство при поддержке Европейского космического агентства (ESA). Координацию проекта обеспечит министерство науки, инноваций и университетов королевства. Отмечается, что новые спутники обеспечат быстрый доступ к информации для служб спасения и гражданской защиты, а также найдут применение в аграрной и экологической сферах, например, для отслеживания засух или контроля участков, подпадающих под сельхоздотации ЕС. Аппараты массой около 200-250 килограммов будут оснащены оптическими камерами сверхвысокого разрешения, тепловизорами, радарами и другими технологиями, включая системы защищённой связи. Спутники станут дополнением к атлантической спутниковой группировке ESCA+, формируемой Испанией и Португалией для совместного контроля за состоянием территории, пишет газета. Сильные ливни прошли в разных регионах Испании 29 октября 2024 года, в южных и восточных районах страны уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 225 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.

