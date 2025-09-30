Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Испания инвестирует более 325 миллионов евро в запуск спутников - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/sputniki-863004414.html
Испания инвестирует более 325 миллионов евро в запуск спутников
Испания инвестирует более 325 миллионов евро в запуск спутников - 30.09.2025, ПРАЙМ
Испания инвестирует более 325 миллионов евро в запуск спутников
Испания инвестирует более 325 миллионов евро в проект по запуску трёх спутников, которые будут использоваться для предотвращения и контроля природных катастроф, | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T18:40+0300
2025-09-30T18:40+0300
испания
португалия
ес
в мире
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/90/762409089_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_92d5d3c1215493f9d4213580cb4916e7.jpg
МАДРИД, 30 сен - ПРАЙМ. Испания инвестирует более 325 миллионов евро в проект по запуску трёх спутников, которые будут использоваться для предотвращения и контроля природных катастроф, таких как наводнения или лесные пожары, сообщила во вторник газета Pais. "Испания инвестирует 325 миллионов евро в запуск трёх спутников, предназначенных для предотвращения или контроля стихийных бедствий, таких как наводнение в Валенсии (в октябре 2024 года - ред.) или лесные пожары, охватившие этим летом различные районы страны", - пишет издание. По его данным, проект был одобрен Еврокомиссией 19 сентября. Его реализацией будет заниматься Испанское космическое агентство при поддержке Европейского космического агентства (ESA). Координацию проекта обеспечит министерство науки, инноваций и университетов королевства. Отмечается, что новые спутники обеспечат быстрый доступ к информации для служб спасения и гражданской защиты, а также найдут применение в аграрной и экологической сферах, например, для отслеживания засух или контроля участков, подпадающих под сельхоздотации ЕС. Аппараты массой около 200-250 килограммов будут оснащены оптическими камерами сверхвысокого разрешения, тепловизорами, радарами и другими технологиями, включая системы защищённой связи. Спутники станут дополнением к атлантической спутниковой группировке ESCA+, формируемой Испанией и Португалией для совместного контроля за состоянием территории, пишет газета. Сильные ливни прошли в разных регионах Испании 29 октября 2024 года, в южных и восточных районах страны уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 225 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.
https://1prime.ru/20250326/starlink-856116499.html
испания
португалия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/90/762409089_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_1e1250a0ac42d37b7726407dbe9d6212.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
испания, португалия, ес, в мире, мировая экономика
ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ЕС, В мире, Мировая экономика
18:40 30.09.2025
 
Испания инвестирует более 325 миллионов евро в запуск спутников

Испания вложит 325 млн евро в запуск 3 спутников для мониторинга стихийных бедствий

© flickr.com / tunguskaФлаг Испании
Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Флаг Испании. Архивное фото
© flickr.com / tunguska
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАДРИД, 30 сен - ПРАЙМ. Испания инвестирует более 325 миллионов евро в проект по запуску трёх спутников, которые будут использоваться для предотвращения и контроля природных катастроф, таких как наводнения или лесные пожары, сообщила во вторник газета Pais.
"Испания инвестирует 325 миллионов евро в запуск трёх спутников, предназначенных для предотвращения или контроля стихийных бедствий, таких как наводнение в Валенсии (в октябре 2024 года - ред.) или лесные пожары, охватившие этим летом различные районы страны", - пишет издание.
По его данным, проект был одобрен Еврокомиссией 19 сентября. Его реализацией будет заниматься Испанское космическое агентство при поддержке Европейского космического агентства (ESA). Координацию проекта обеспечит министерство науки, инноваций и университетов королевства.
Отмечается, что новые спутники обеспечат быстрый доступ к информации для служб спасения и гражданской защиты, а также найдут применение в аграрной и экологической сферах, например, для отслеживания засух или контроля участков, подпадающих под сельхоздотации ЕС. Аппараты массой около 200-250 килограммов будут оснащены оптическими камерами сверхвысокого разрешения, тепловизорами, радарами и другими технологиями, включая системы защищённой связи.
Спутники станут дополнением к атлантической спутниковой группировке ESCA+, формируемой Испанией и Португалией для совместного контроля за состоянием территории, пишет газета.
Сильные ливни прошли в разных регионах Испании 29 октября 2024 года, в южных и восточных районах страны уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 225 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.
Штаб-квартира Европарламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
FT подсчитала затраты на европейскую альтернативу Starlink
26 марта, 13:04
 
ИСПАНИЯПОРТУГАЛИЯЕСВ миреМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала