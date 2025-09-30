https://1prime.ru/20250930/ssha-862977052.html

Поставки китайских игровых приставок в США в августе рухнули в 13 раз

Поставки китайских игровых приставок в США в августе рухнули в 13 раз - 30.09.2025, ПРАЙМ

Поставки китайских игровых приставок в США в августе рухнули в 13 раз

Поставки игровых приставок из Китая в США в августе этого года рухнули более чем в 13 раз по сравнению с прошлым годом, также просел экспорт в Чили и Канаду,... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T04:17+0300

2025-09-30T04:17+0300

2025-09-30T04:17+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

чили

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862977052.jpg?1759195077

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Поставки игровых приставок из Китая в США в августе этого года рухнули более чем в 13 раз по сравнению с прошлым годом, также просел экспорт в Чили и Канаду, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Китай в августе продал США консолей для видеоигр на 49,1 миллиона долларов. Это в 13,3 раза меньше, чем импорт в августе прошлого года. При этом в месячном выражении поставки также снизились - в 1,6 раза. Всего за восемь месяцев этого года КНР отправила в Штаты игровых приставок на 1,18 миллиарда долларов, что в 1,7 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. Самыми крупными покупателями китайских консолей по итогам августа этого года стали Нидерланды (353,4 миллиона долларов), Великобритания (144 миллиона), Япония (116,8 миллиона), Бразилия (88 миллионов) и ОАЭ (66,5 миллиона). Штаты при этом расположились на восьмом месте, хотя год назад они занимали первое место. Среди тех экономик, кто больше всего за год сократил закупки игровых приставок в Китае, кроме США, оказались Чили - падение в четыре раза, до 2,2 миллиона долларов, Канада - в два раза, до 14,2 миллиона, Казахстан - почти вдвое, до 1,2 миллиона, Мексика - в 1,4 раза, до почти 5 миллионов, и Австралия - сокращение на пятую часть, до 39,1 миллиона. Больше всего импорт вырос у Камбоджи - в 39 раз, до 3 миллионов долларов, Вьетнама - в 25 раз, до 19,4 миллиона, Саудовской Аравии - в 15 раз, до 13,9 миллиона, Таиланда - в 10 раза, до 23,2 миллиона и Южной Кореи - в пять раз, до 22,8 миллиона.

китай

сша

чили

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, чили