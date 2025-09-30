Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будет применено": Уиткофф объяснил связь нового плана Трампа с Украиной - 30.09.2025
"Будет применено": Уиткофф объяснил связь нового плана Трампа с Украиной
"Будет применено": Уиткофф объяснил связь нового плана Трампа с Украиной - 30.09.2025, ПРАЙМ
"Будет применено": Уиткофф объяснил связь нового плана Трампа с Украиной
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News высказал мнение, что мирный план Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе может... | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сентября — ПРАЙМ. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News высказал мнение, что мирный план Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе может также сыграть роль в разрешении кризиса на Украине. "Президент хочет видеть мир повсюду. Дело не только в Газе. Речь о том, как это будет реализовываться в других регионах Ближнего Востока и к чему приведет. Может, даже, будет применено к России и Украине", — сказал он. Уиткофф подчеркнул, что решение обоих конфликтов необходимо, однако только для ситуации в Газе уже разработан план, чего нельзя сказать о кризисе на Украине. Ранее издание Times of Israel со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщило, что Уиткофф может оставить свой пост в конце этого года. В понедельник Трамп представил план по разрешению ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. План предусматривает немедленное прекращение огня при условии, что заложники будут освобождены в течение 72 часов. Также предполагается, что ХАМАС и остальные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой. Контроль над территорией должен перейти к технократическим властям, находящимся под международным надзором во главе с президентом США. На прошлой неделе пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин стремится к мирному разрешению ситуации, в то время как Киев занимает более пассивную позицию. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в разных форматах. Однако украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, сделанное на переговорах в Стамбуле. Также Зеленский отказался от приглашения приехать в Москву для переговоров.
ПРАЙМ
"Будет применено": Уиткофф объяснил связь нового плана Трампа с Украиной

Уиткофф: план Трампа по Газе может повлиять на урегулирование на Украине

МОСКВА, 30 сентября — ПРАЙМ. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News высказал мнение, что мирный план Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе может также сыграть роль в разрешении кризиса на Украине.
"Президент хочет видеть мир повсюду. Дело не только в Газе. Речь о том, как это будет реализовываться в других регионах Ближнего Востока и к чему приведет. Может, даже, будет применено к России и Украине", — сказал он.
Уиткофф подчеркнул, что решение обоих конфликтов необходимо, однако только для ситуации в Газе уже разработан план, чего нельзя сказать о кризисе на Украине.
Ранее издание Times of Israel со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщило, что Уиткофф может оставить свой пост в конце этого года.
В понедельник Трамп представил план по разрешению ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. План предусматривает немедленное прекращение огня при условии, что заложники будут освобождены в течение 72 часов. Также предполагается, что ХАМАС и остальные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой. Контроль над территорией должен перейти к технократическим властям, находящимся под международным надзором во главе с президентом США.
На прошлой неделе пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин стремится к мирному разрешению ситуации, в то время как Киев занимает более пассивную позицию. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в разных форматах. Однако украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, сделанное на переговорах в Стамбуле. Также Зеленский отказался от приглашения приехать в Москву для переговоров.
