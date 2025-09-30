https://1prime.ru/20250930/ssha-862979461.html

"Будет применено": Уиткофф объяснил связь нового плана Трампа с Украиной

"Будет применено": Уиткофф объяснил связь нового плана Трампа с Украиной - 30.09.2025, ПРАЙМ

"Будет применено": Уиткофф объяснил связь нового плана Трампа с Украиной

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News высказал мнение, что мирный план Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе может... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T07:08+0300

2025-09-30T07:08+0300

2025-09-30T07:08+0300

мировая экономика

общество

газа

сша

украина

стив уиткофф

дональд трамп

дмитрий песков

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_0:125:2043:1274_1920x0_80_0_0_4f47030c6fce1c06fc6e08cb1c4a7de2.jpg

МОСКВА, 30 сентября — ПРАЙМ. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News высказал мнение, что мирный план Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе может также сыграть роль в разрешении кризиса на Украине. "Президент хочет видеть мир повсюду. Дело не только в Газе. Речь о том, как это будет реализовываться в других регионах Ближнего Востока и к чему приведет. Может, даже, будет применено к России и Украине", — сказал он. Уиткофф подчеркнул, что решение обоих конфликтов необходимо, однако только для ситуации в Газе уже разработан план, чего нельзя сказать о кризисе на Украине. Ранее издание Times of Israel со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщило, что Уиткофф может оставить свой пост в конце этого года. В понедельник Трамп представил план по разрешению ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. План предусматривает немедленное прекращение огня при условии, что заложники будут освобождены в течение 72 часов. Также предполагается, что ХАМАС и остальные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой. Контроль над территорией должен перейти к технократическим властям, находящимся под международным надзором во главе с президентом США. На прошлой неделе пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин стремится к мирному разрешению ситуации, в то время как Киев занимает более пассивную позицию. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в разных форматах. Однако украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, сделанное на переговорах в Стамбуле. Также Зеленский отказался от приглашения приехать в Москву для переговоров.

https://1prime.ru/20250920/iran-862563598.html

https://1prime.ru/20250828/uitkoff-861396994.html

газа

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , газа, сша, украина, стив уиткофф, дональд трамп, дмитрий песков, fox news