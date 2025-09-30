https://1prime.ru/20250930/ssha-862979461.html
"Будет применено": Уиткофф объяснил связь нового плана Трампа с Украиной
"Будет применено": Уиткофф объяснил связь нового плана Трампа с Украиной - 30.09.2025, ПРАЙМ
"Будет применено": Уиткофф объяснил связь нового плана Трампа с Украиной
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News высказал мнение, что мирный план Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе может... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T07:08+0300
2025-09-30T07:08+0300
2025-09-30T07:08+0300
мировая экономика
общество
газа
сша
украина
стив уиткофф
дональд трамп
дмитрий песков
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_0:125:2043:1274_1920x0_80_0_0_4f47030c6fce1c06fc6e08cb1c4a7de2.jpg
МОСКВА, 30 сентября — ПРАЙМ. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News высказал мнение, что мирный план Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе может также сыграть роль в разрешении кризиса на Украине. "Президент хочет видеть мир повсюду. Дело не только в Газе. Речь о том, как это будет реализовываться в других регионах Ближнего Востока и к чему приведет. Может, даже, будет применено к России и Украине", — сказал он. Уиткофф подчеркнул, что решение обоих конфликтов необходимо, однако только для ситуации в Газе уже разработан план, чего нельзя сказать о кризисе на Украине. Ранее издание Times of Israel со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщило, что Уиткофф может оставить свой пост в конце этого года. В понедельник Трамп представил план по разрешению ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. План предусматривает немедленное прекращение огня при условии, что заложники будут освобождены в течение 72 часов. Также предполагается, что ХАМАС и остальные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой. Контроль над территорией должен перейти к технократическим властям, находящимся под международным надзором во главе с президентом США. На прошлой неделе пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин стремится к мирному разрешению ситуации, в то время как Киев занимает более пассивную позицию. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в разных форматах. Однако украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, сделанное на переговорах в Стамбуле. Также Зеленский отказался от приглашения приехать в Москву для переговоров.
https://1prime.ru/20250920/iran-862563598.html
https://1prime.ru/20250828/uitkoff-861396994.html
газа
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_90:0:1954:1398_1920x0_80_0_0_e59332c2fbc156d8ed664f80339585ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , газа, сша, украина, стив уиткофф, дональд трамп, дмитрий песков, fox news
Мировая экономика, Общество , Газа, США, УКРАИНА, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Fox News
"Будет применено": Уиткофф объяснил связь нового плана Трампа с Украиной
Уиткофф: план Трампа по Газе может повлиять на урегулирование на Украине