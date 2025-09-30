Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Закрыть двери". В США предложили идею Трампу - 30.09.2025
"Закрыть двери". В США предложили идею Трампу
"Закрыть двери". В США предложили идею Трампу - 30.09.2025, ПРАЙМ
"Закрыть двери". В США предложили идею Трампу
Администрации президента США Дональда Трампа необходимо завершить политику открытых дверей НАТО для новых стран, говорится в статье журнала Foreign Affairs. | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Администрации президента США Дональда Трампа необходимо завершить политику открытых дверей НАТО для новых стран, говорится в статье журнала Foreign Affairs. "Чтобы не допустить дальнейшего расширения масштаба трансатлантических обязательств и полномочий НАТО, США следует инициировать переговоры по официальному закрытию открытых дверей альянса, исключая возможность для будущих расширений", — отмечается в статье. Издание также предложило пересмотреть формат военного присутствия США в Европе из-за опасности вовлечения американских солдат в потенциальные конфликты. "Вывод частей из Германии, Польши и Румынии облегчит США задачу ограничения своего участия в возможных конфликтах на территории Европы", — подчеркивают в Foreign Affairs. В последние годы Россия отмечает беспрецедентно активную деятельность НАТО вдоль своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Российское руководство неоднократно выражало озабоченность в связи с усилением военного присутствия альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что страна остается открытой для диалога с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
21:12 30.09.2025
 
"Закрыть двери". В США предложили идею Трампу

Foreign Policy: НАТО следует закрыть двери для новых стран

© РИА Новости . Стрингер
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Администрации президента США Дональда Трампа необходимо завершить политику открытых дверей НАТО для новых стран, говорится в статье журнала Foreign Affairs.
"Чтобы не допустить дальнейшего расширения масштаба трансатлантических обязательств и полномочий НАТО, США следует инициировать переговоры по официальному закрытию открытых дверей альянса, исключая возможность для будущих расширений", — отмечается в статье.
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
СМИ раскрыли ход НАТО против России
27 сентября, 22:49
Издание также предложило пересмотреть формат военного присутствия США в Европе из-за опасности вовлечения американских солдат в потенциальные конфликты.
"Вывод частей из Германии, Польши и Румынии облегчит США задачу ограничения своего участия в возможных конфликтах на территории Европы", — подчеркивают в Foreign Affairs.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентно активную деятельность НАТО вдоль своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Российское руководство неоднократно выражало озабоченность в связи с усилением военного присутствия альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что страна остается открытой для диалога с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
"Любительские попытки". На Западе уличили НАТО в провокациях против России
27 сентября, 02:26
 
США ЕВРОПА ГЕРМАНИЯ Дональд Трамп НАТО Foreign Affairs МИД РФ
 
 
