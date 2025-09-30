https://1prime.ru/20250930/ssha-863010577.html
"Закрыть двери". В США предложили идею Трампу
"Закрыть двери". В США предложили идею Трампу - 30.09.2025, ПРАЙМ
"Закрыть двери". В США предложили идею Трампу
Администрации президента США Дональда Трампа необходимо завершить политику открытых дверей НАТО для новых стран, говорится в статье журнала Foreign Affairs. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T21:12+0300
2025-09-30T21:12+0300
2025-09-30T21:12+0300
сша
европа
германия
дональд трамп
нато
foreign affairs
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861828034_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8d8afaa1176b3a495b1f167e8d6c1b86.jpg
МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Администрации президента США Дональда Трампа необходимо завершить политику открытых дверей НАТО для новых стран, говорится в статье журнала Foreign Affairs. "Чтобы не допустить дальнейшего расширения масштаба трансатлантических обязательств и полномочий НАТО, США следует инициировать переговоры по официальному закрытию открытых дверей альянса, исключая возможность для будущих расширений", — отмечается в статье. Издание также предложило пересмотреть формат военного присутствия США в Европе из-за опасности вовлечения американских солдат в потенциальные конфликты. "Вывод частей из Германии, Польши и Румынии облегчит США задачу ограничения своего участия в возможных конфликтах на территории Европы", — подчеркивают в Foreign Affairs. В последние годы Россия отмечает беспрецедентно активную деятельность НАТО вдоль своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Российское руководство неоднократно выражало озабоченность в связи с усилением военного присутствия альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что страна остается открытой для диалога с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20250927/nato-862894817.html
https://1prime.ru/20250927/nato-862863187.html
сша
европа
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861828034_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_191c4169dcf54bf843f0a7bf7d99b7ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, германия, дональд трамп, нато, foreign affairs, мид рф
США, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, НАТО, Foreign Affairs, МИД РФ
"Закрыть двери". В США предложили идею Трампу
Foreign Policy: НАТО следует закрыть двери для новых стран