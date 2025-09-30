https://1prime.ru/20250930/ssha-863010577.html

"Закрыть двери". В США предложили идею Трампу

Администрации президента США Дональда Трампа необходимо завершить политику открытых дверей НАТО для новых стран, говорится в статье журнала Foreign Affairs. | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T21:12+0300

сша

европа

германия

дональд трамп

нато

foreign affairs

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861828034_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8d8afaa1176b3a495b1f167e8d6c1b86.jpg

МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Администрации президента США Дональда Трампа необходимо завершить политику открытых дверей НАТО для новых стран, говорится в статье журнала Foreign Affairs. "Чтобы не допустить дальнейшего расширения масштаба трансатлантических обязательств и полномочий НАТО, США следует инициировать переговоры по официальному закрытию открытых дверей альянса, исключая возможность для будущих расширений", — отмечается в статье. Издание также предложило пересмотреть формат военного присутствия США в Европе из-за опасности вовлечения американских солдат в потенциальные конфликты. "Вывод частей из Германии, Польши и Румынии облегчит США задачу ограничения своего участия в возможных конфликтах на территории Европы", — подчеркивают в Foreign Affairs. В последние годы Россия отмечает беспрецедентно активную деятельность НАТО вдоль своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Российское руководство неоднократно выражало озабоченность в связи с усилением военного присутствия альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что страна остается открытой для диалога с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

сша

европа

германия

2025

