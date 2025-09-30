https://1prime.ru/20250930/stavka-862985717.html
Президент РСПП рассказал о вероятном подходе ЦБ по снижению ставки
Президент РСПП рассказал о вероятном подходе ЦБ по снижению ставки - 30.09.2025, ПРАЙМ
Президент РСПП рассказал о вероятном подходе ЦБ по снижению ставки
Российский Центробанк до конца года будет аккуратно подходить к вопросу снижения ключевой ставки, считает президент Российского союза промышленников и... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T11:11+0300
2025-09-30T11:11+0300
2025-09-30T11:11+0300
экономика
банк россии
россия
александр шохин
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/08/840590809_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50e68e544fc0d7e856e127656801cff8.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский Центробанк до конца года будет аккуратно подходить к вопросу снижения ключевой ставки, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Центральный банк чуть-чуть притормозил свою позитивно-агрессивную линию на снижение ставки. Мы видим, что до конца года министерству финансов придется еще заимствования осуществлять, налоги же со следующего года повышаются, закрывать дефицит бюджета, который вырос по сравнению с теми проектировками, которые даже весной были, надо чем-то погашать эти заимствования", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "А заимствования - это большие расходы бюджета по обслуживанию долга в том числе. И Центральный банк тоже, наверное, будет очень аккуратно подходить к снижению ставки", - добавил он. Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре снизил ключевую ставку третий раз подряд - до 17% годовых, это ее минимальное значение с конца июля 2024 года. Сигнал по дальнейшим шагам был нейтральным: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. При этом регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.
https://1prime.ru/20250929/tsb-862956840.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/08/840590809_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d18ccf693b3e5021c8c834266739f1cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, россия, александр шохин, банки
Экономика, Банк России, РОССИЯ, Александр Шохин, Банки
Президент РСПП рассказал о вероятном подходе ЦБ по снижению ставки
Шохин: ЦБ до конца года будет аккуратно подходить к вопросу снижения ключевой ставки
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский Центробанк до конца года будет аккуратно подходить к вопросу снижения ключевой ставки, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Центральный банк чуть-чуть притормозил свою позитивно-агрессивную линию на снижение ставки. Мы видим, что до конца года министерству финансов придется еще заимствования осуществлять, налоги же со следующего года повышаются, закрывать дефицит бюджета, который вырос по сравнению с теми проектировками, которые даже весной были, надо чем-то погашать эти заимствования", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"А заимствования - это большие расходы бюджета по обслуживанию долга в том числе. И Центральный банк тоже, наверное, будет очень аккуратно подходить к снижению ставки", - добавил он.
Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре снизил ключевую ставку третий раз подряд - до 17% годовых, это ее минимальное значение с конца июля 2024 года. Сигнал по дальнейшим шагам был нейтральным: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. При этом регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.
ЦБ введет новое национальное регулирование риска краткосрочной ликвидности