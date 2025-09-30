https://1prime.ru/20250930/stavka-862985717.html

Президент РСПП рассказал о вероятном подходе ЦБ по снижению ставки

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский Центробанк до конца года будет аккуратно подходить к вопросу снижения ключевой ставки, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Центральный банк чуть-чуть притормозил свою позитивно-агрессивную линию на снижение ставки. Мы видим, что до конца года министерству финансов придется еще заимствования осуществлять, налоги же со следующего года повышаются, закрывать дефицит бюджета, который вырос по сравнению с теми проектировками, которые даже весной были, надо чем-то погашать эти заимствования", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "А заимствования - это большие расходы бюджета по обслуживанию долга в том числе. И Центральный банк тоже, наверное, будет очень аккуратно подходить к снижению ставки", - добавил он. Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре снизил ключевую ставку третий раз подряд - до 17% годовых, это ее минимальное значение с конца июля 2024 года. Сигнал по дальнейшим шагам был нейтральным: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. При этом регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.

