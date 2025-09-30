Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акционер "Русала" подал в суд ходатайство об отказе от иска - 30.09.2025
Акционер "Русала" подал в суд ходатайство об отказе от иска
Акционер "Русала" подал в суд ходатайство об отказе от иска - 30.09.2025, ПРАЙМ
Акционер "Русала" подал в суд ходатайство об отказе от иска
"Суал Партнерс", крупнейший миноритарный акционер "Русала", подал в Арбитражный суд Калининградской области ходатайство об отказе от иска к производителю... | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Суал Партнерс", крупнейший миноритарный акционер "Русала", подал в Арбитражный суд Калининградской области ходатайство об отказе от иска к производителю алюминия по предоставлению документов, следует из материалов дела. Суд в августе назначил на 1 октября предварительное заседание по исковому заявлению "Суала" к "Русалу" об обязании предоставить ряд документов. Тогда представитель "Суала" рассказал РИА Новости, что менеджмент "Русала" отказал в доступе к запрошенным документам о деятельности компании, поэтому для истребования данных материалов было принято решение обратиться в суд. Причины отказа от иска в материалах суда не уточняются, обе компании от комментариев отказались. В начале июня акционеры "Русала" большинством голосом приняли решение не предоставлять своему крупнейшему миноритарному акционеру "Суал Партнерс" ряд документов, связанных с дивидендами, начиная с 2015 года. Позже один из основных акционеров "Русала" - "Эн+ Груп" - также запросил у компании ряд корпоративных материалов и получил одобрение большинства акционеров. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
бизнес, промышленность, китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, суал партнерс, эн+ груп
18:18 30.09.2025
 
Акционер "Русала" подал в суд ходатайство об отказе от иска

"Суал Партнерс" подал в суд Калининградской области ходатайство об отказе иска к "Русалу"

© РИА Новости . Александр Кряжев
Русал. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Суал Партнерс", крупнейший миноритарный акционер "Русала", подал в Арбитражный суд Калининградской области ходатайство об отказе от иска к производителю алюминия по предоставлению документов, следует из материалов дела.
Суд в августе назначил на 1 октября предварительное заседание по исковому заявлению "Суала" к "Русалу" об обязании предоставить ряд документов. Тогда представитель "Суала" рассказал РИА Новости, что менеджмент "Русала" отказал в доступе к запрошенным документам о деятельности компании, поэтому для истребования данных материалов было принято решение обратиться в суд.
Причины отказа от иска в материалах суда не уточняются, обе компании от комментариев отказались.
В начале июня акционеры "Русала" большинством голосом приняли решение не предоставлять своему крупнейшему миноритарному акционеру "Суал Партнерс" ряд документов, связанных с дивидендами, начиная с 2015 года. Позже один из основных акционеров "Русала" - "Эн+ Груп" - также запросил у компании ряд корпоративных материалов и получил одобрение большинства акционеров.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
Судейский молоток
Суд отказал "Суалу" в иске к совету директоров "Русала"
12 февраля, 13:24
 
Бизнес, Промышленность, КИТАЙ, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Русал, СУАЛ Партнерс, Эн+ Груп
 
 
