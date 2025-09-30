https://1prime.ru/20250930/sual-863002769.html

Акционер "Русала" подал в суд ходатайство об отказе от иска

30.09.2025, ПРАЙМ

"Суал Партнерс", крупнейший миноритарный акционер "Русала", подал в Арбитражный суд Калининградской области ходатайство об отказе от иска к производителю...

бизнес

промышленность

китай

олег дерипаска

виктор вексельберг

русал

суал партнерс

эн+ груп

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Суал Партнерс", крупнейший миноритарный акционер "Русала", подал в Арбитражный суд Калининградской области ходатайство об отказе от иска к производителю алюминия по предоставлению документов, следует из материалов дела. Суд в августе назначил на 1 октября предварительное заседание по исковому заявлению "Суала" к "Русалу" об обязании предоставить ряд документов. Тогда представитель "Суала" рассказал РИА Новости, что менеджмент "Русала" отказал в доступе к запрошенным документам о деятельности компании, поэтому для истребования данных материалов было принято решение обратиться в суд. Причины отказа от иска в материалах суда не уточняются, обе компании от комментариев отказались. В начале июня акционеры "Русала" большинством голосом приняли решение не предоставлять своему крупнейшему миноритарному акционеру "Суал Партнерс" ряд документов, связанных с дивидендами, начиная с 2015 года. Позже один из основных акционеров "Русала" - "Эн+ Груп" - также запросил у компании ряд корпоративных материалов и получил одобрение большинства акционеров. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

китай

