https://1prime.ru/20250930/sud-862982662.html

Суд во вторник изберет меру пресечения бывшему и.о. замгубернатора Кубани

Суд во вторник изберет меру пресечения бывшему и.о. замгубернатора Кубани - 30.09.2025, ПРАЙМ

Суд во вторник изберет меру пресечения бывшему и.о. замгубернатора Кубани

Суд во вторник изберет меру пресечения бывшему и.о. замгубернатора Краснодарского края Александру Власову, задержанному по подозрению в крупном хищении... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T09:45+0300

2025-09-30T09:45+0300

2025-09-30T09:45+0300

россия

краснодарский край

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/76423/65/764236542_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_4f666d72db902a4748fea0d87748f677.jpg

КРАСНОДАР, 30 сен - ПРАЙМ. Суд во вторник изберет меру пресечения бывшему и.о. замгубернатора Краснодарского края Александру Власову, задержанному по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для СВО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Сегодня должны избрать меру пресечения", - сказал собеседник агентства. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, Власова, предварительно, подозревают в хищении гуманитарной помощи для участников СВО. Он может быть причастен к хищению в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечение участников спецоперации. В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в кабинете бывшего и.о. замгубернатора Краснодарского края Александра Власова проходили обыски. Ранее в этот же понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Власов стал заместителем главы региона в 2020 году, назначен атаманом Кубанского казачьего войска в 2021-м.

https://1prime.ru/20250929/sud--862927724.html

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, краснодарский край, суд