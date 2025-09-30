Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.09.2025
Суд во вторник изберет меру пресечения бывшему и.о. замгубернатора Кубани
Суд во вторник изберет меру пресечения бывшему и.о. замгубернатора Кубани
россия
краснодарский край
суд
КРАСНОДАР, 30 сен - ПРАЙМ. Суд во вторник изберет меру пресечения бывшему и.о. замгубернатора Краснодарского края Александру Власову, задержанному по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для СВО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Сегодня должны избрать меру пресечения", - сказал собеседник агентства. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, Власова, предварительно, подозревают в хищении гуманитарной помощи для участников СВО. Он может быть причастен к хищению в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечение участников спецоперации. В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в кабинете бывшего и.о. замгубернатора Краснодарского края Александра Власова проходили обыски. Ранее в этот же понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Власов стал заместителем главы региона в 2020 году, назначен атаманом Кубанского казачьего войска в 2021-м.
краснодарский край
КРАСНОДАР, 30 сен - ПРАЙМ. Суд во вторник изберет меру пресечения бывшему и.о. замгубернатора Краснодарского края Александру Власову, задержанному по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для СВО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сегодня должны избрать меру пресечения", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили агентству в правоохранительных органах, Власова, предварительно, подозревают в хищении гуманитарной помощи для участников СВО. Он может быть причастен к хищению в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечение участников спецоперации.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в кабинете бывшего и.о. замгубернатора Краснодарского края Александра Власова проходили обыски. Ранее в этот же понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Власов стал заместителем главы региона в 2020 году, назначен атаманом Кубанского казачьего войска в 2021-м.
Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение иска о конфискации "Корпорации СТС"
РОССИЯ Краснодарский край суд
 
 
