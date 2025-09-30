https://1prime.ru/20250930/sud-862985463.html
Суд арестовал компаньона судьи Момотова
2025-09-30T11:08+0300
2025-09-30T11:08+0300
2025-09-30T11:08+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Октябрьский суд Краснодара арестовал по делу о мошенничестве предпринимателя Андрея Марченко - ответчика по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, рассказал РИА Новости адвокат Иван Дворовенко. "Октябрьский суд Краснодара арестовал Марченко ещё до подачи иска по части 4 статьи 159 УК РФ, сам он хочет участвовать в заседании, но поскольку он в СИЗО, мы будем как-то налаживать связь", - сказал адвокат бизнесмена. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Новости
ru-RU
