Суд арестовал компаньона судьи Момотова

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Октябрьский суд Краснодара арестовал по делу о мошенничестве предпринимателя Андрея Марченко - ответчика по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, рассказал РИА Новости адвокат Иван Дворовенко. "Октябрьский суд Краснодара арестовал Марченко ещё до подачи иска по части 4 статьи 159 УК РФ, сам он хочет участвовать в заседании, но поскольку он в СИЗО, мы будем как-то налаживать связь", - сказал адвокат бизнесмена. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.

