Суд по иску ВЭБа взыскал средства с Bank of New York Mellon

МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску госкорпорации ВЭБ взыскал с крупного американского банка Bank of New York Mellon более 20 миллионов рублей убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснили представители сторон, спор связан с доходом по облигациям электроэнергетической компании "Русгидро". Российская компания перечислила очередную выплату в адрес Bank of New York Mellon как платежного агента 28 марта 2022 года, и в тот же день она оказалась в санкционных списках. Ответчик денежные средства заблокировал. В своем иске ВЭБ, держатель облигаций "Русгидро", потребовал взыскать с американского банка убытки в размере заблокированного дохода по бумагам. Ответчик заявил в суде о пропуске срока исковой давности. По его словам, ВЭБ должен был узнать о нарушении своих прав 29 марта 2022 года из сообщения "Русгидро" о блокировке средств, и, таким образом, срок исковой давности истек 29 марта 2025 года, иск же был подан 14 апреля этого года. Кроме того, по мнению ответчика, истец не воспользовался механизмом получения лицензии для разблокировки средств, поэтому нельзя считать, что деньги им утрачены. Истец заявил, что для подсанкционных лиц получение такой лицензии нереально. Что касается исковой давности, по словам юриста, из сообщения "Русгидро" не было понятно, кем именно заблокированы выплаты, учитывая присутствие в цепочке депозитариев. Представитель "Русгидро" как третьего лица в процессе поддержал позицию истца. В итоге суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. "Русгидро" – крупнейший по установленной мощности в России электроэнергетический холдинг. В Сибири компания эксплуатирует и владеет четырьмя ГЭС: Саяно-Шушенской и Майнской в Хакасии, Новосибирской ГЭС в Новосибирской области и Богучанской ГЭС в Красноярском крае, а также тремя небольшими тепловыми электростанциями и ветроустановкой. BNY Mellon - один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.

