Суд в Ростове арестовал сотрудника Росимущества за взятку

2025-09-30T15:02+0300

россия

росимущество

ск рф

ростовская область

суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - ПРАЙМ. Суд в Ростове-на-Дону взял под стражу сотрудника территориального управления Росимущества, подозреваемого в получении взятки в размере 13 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. "Возбуждено уголовное дело… о получении взятки в особо крупном размере… в отношении исполняющего обязанности начальника отдела правового обеспечения, оценки и кадров ТУ Росимущества в Ростовской области", - говорится в сообщении. По данным следствия, 25 сентября сотрудник территориального управления Росимущества получил от некоего гражданина взятку в 13 миллионов рублей. Деньги ему передала его знакомая, выступавшая в качестве посредника. Взятка предназначалась за непредставление в суд возражений на административное исковое заявление о признании незаконным отказа в предоставлении земельного участка в бессрочную аренду и решение в дальнейшем не обжаловать постановление суда. "Преступные действия фигурантов выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. По ходатайству следователя судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в региональном главке СК. Как следует из релиза, следователи возбудили уголовные дела в отношении сотрудника Росимущества по факту совершения преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и его знакомой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

ростовская область

