Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края на 2 месяца - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/sud-862997024.html
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края на 2 месяца
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края на 2 месяца - 30.09.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края на 2 месяца
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова на два месяца до 29 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T15:53+0300
2025-09-30T15:58+0300
суд
краснодарский край
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/80/771108073_0:110:1501:954_1920x0_80_0_0_2732bf3b8adae2ae1798f3623d23606a.jpg
КРАСНОДАР, 30 сен - ПРАЙМ. Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова на два месяца до 29 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. "Октябрьским районным судом города Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Власова… Судом ходатайство удовлетворено. Срок меры - два месяца, т.е. до 29 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.Как сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах, Власова задержали по подозрению в особо крупном хищении гуманитарной помощи для участников СВО. В понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации.Власов стал заместителем главы региона в 2020 году, назначен атаманом Кубанского казачьего войска в 2021-м.
https://1prime.ru/20250930/sud-862995783.html
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/80/771108073_40:0:1459:1064_1920x0_80_0_0_1faedaa39234c44026b6bca064ca797c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
суд, краснодарский край, россия
суд, Краснодарский край, РОССИЯ
15:53 30.09.2025 (обновлено: 15:58 30.09.2025)
 
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края на 2 месяца

Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Власова на 2 месяца

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
%Суд. Архивное фото
© fotolia.com / Sebastian Duda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОДАР, 30 сен - ПРАЙМ. Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова на два месяца до 29 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Октябрьским районным судом города Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Власова… Судом ходатайство удовлетворено. Срок меры - два месяца, т.е. до 29 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.
Как сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах, Власова задержали по подозрению в особо крупном хищении гуманитарной помощи для участников СВО. В понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Власов стал заместителем главы региона в 2020 году, назначен атаманом Кубанского казачьего войска в 2021-м.
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Суд в Ростове арестовал сотрудника Росимущества за взятку
15:02
 
судКраснодарский крайРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала