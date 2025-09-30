Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент - 30.09.2025
Суд оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент
Суд оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент - 30.09.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей компанию Apple Distribution International по двум протоколам об отказе удалить запрещённый контент,... | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей компанию Apple Distribution International по двум протоколам об отказе удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, ей назначен штраф размере 3,5 млн. рублей по каждому из двух административных правонарушений", - сообщили в суде. Сегодня суд оштрафовал на 3,5 миллиона рублей за аналогичное правонарушение компанию Microsoft.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/83263/64/832636407_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_67f2e787e3e1eebe72a4851b20c6d0f8.jpg
16:16 30.09.2025
 
Суд оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент

Суд в Москве оштрафовал Apple на 7 млн руб за отказ удалить запрещенный контент

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
 Фирменный магазин Apple на 5-й авеню в Нью-Йорке
Фирменный магазин Apple на 5-й авеню в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей компанию Apple Distribution International по двум протоколам об отказе удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, ей назначен штраф размере 3,5 млн. рублей по каждому из двух административных правонарушений", - сообщили в суде.
Сегодня суд оштрафовал на 3,5 миллиона рублей за аналогичное правонарушение компанию Microsoft.
