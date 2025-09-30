https://1prime.ru/20250930/sud-862997571.html
Суд оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент
Суд оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент - 30.09.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей компанию Apple Distribution International по двум протоколам об отказе удалить запрещённый контент,... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T16:16+0300
2025-09-30T16:16+0300
2025-09-30T16:16+0300
суд
технологии
apple
microsoft
https://cdnn.1prime.ru/img/83263/64/832636407_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_1dbf7c319112e3a0727f2fce7a766869.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей компанию Apple Distribution International по двум протоколам об отказе удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, ей назначен штраф размере 3,5 млн. рублей по каждому из двух административных правонарушений", - сообщили в суде. Сегодня суд оштрафовал на 3,5 миллиона рублей за аналогичное правонарушение компанию Microsoft.
https://1prime.ru/20250929/sud--862927724.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83263/64/832636407_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_67f2e787e3e1eebe72a4851b20c6d0f8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, технологии, apple, microsoft
суд, Технологии, Apple, Microsoft
Суд оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент
Суд в Москве оштрафовал Apple на 7 млн руб за отказ удалить запрещенный контент
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей компанию Apple Distribution International по двум протоколам об отказе удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, ей назначен штраф размере 3,5 млн. рублей по каждому из двух административных правонарушений", - сообщили в суде.
Сегодня суд оштрафовал на 3,5 миллиона рублей за аналогичное правонарушение компанию Microsoft.
Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение иска о конфискации "Корпорации СТС"