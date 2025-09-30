Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Показания на новгородского министра транспорта дал свидетель - 30.09.2025
Показания на новгородского министра транспорта дал свидетель
Показания на новгородского министра транспорта дал свидетель - 30.09.2025, ПРАЙМ
Показания на новгородского министра транспорта дал свидетель
Показания на министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова, обвиняемого в получении взятки, дал свидетель, говорится в... | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Показания на министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова, обвиняемого в получении взятки, дал свидетель, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "С учетом результатов ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий - прим.), проведенных сотрудниками органа ФСБ РФ, показаний свидетеля, а также иных документов, в исследованных судом материалах содержатся достаточные данные об имевшем место событии преступления и об обоснованных подозрениях в причастности к нему Куранова", - указано в них. Басманный суд Москвы в июле арестовал Куранова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. Вскоре его членство в партии "Единая Россия" было приостановлено, сообщало региональное отделение партии на своем сайте. Вместе с Курановым по делу проходит заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев, он также был арестован по обвинению в получении особо крупной взятки. Членство Шульцева в "Единой России" также приостановлено. Как ранее сообщал глава региона Александр Дронов, правительство Новгородской области оказывает всё необходимое содействие компетентным органам после задержания должностных лиц региона.
Показания на новгородского министра транспорта дал свидетель

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Показания на министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова, обвиняемого в получении взятки, дал свидетель, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"С учетом результатов ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий - прим.), проведенных сотрудниками органа ФСБ РФ, показаний свидетеля, а также иных документов, в исследованных судом материалах содержатся достаточные данные об имевшем место событии преступления и об обоснованных подозрениях в причастности к нему Куранова", - указано в них.
Басманный суд Москвы в июле арестовал Куранова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
Вскоре его членство в партии "Единая Россия" было приостановлено, сообщало региональное отделение партии на своем сайте.
Вместе с Курановым по делу проходит заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев, он также был арестован по обвинению в получении особо крупной взятки. Членство Шульцева в "Единой России" также приостановлено.
Как ранее сообщал глава региона Александр Дронов, правительство Новгородской области оказывает всё необходимое содействие компетентным органам после задержания должностных лиц региона.
 
