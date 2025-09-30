https://1prime.ru/20250930/svidetel-862976362.html

Показания на новгородского министра транспорта дал свидетель

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Показания на министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова, обвиняемого в получении взятки, дал свидетель, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "С учетом результатов ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий - прим.), проведенных сотрудниками органа ФСБ РФ, показаний свидетеля, а также иных документов, в исследованных судом материалах содержатся достаточные данные об имевшем место событии преступления и об обоснованных подозрениях в причастности к нему Куранова", - указано в них. Басманный суд Москвы в июле арестовал Куранова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. Вскоре его членство в партии "Единая Россия" было приостановлено, сообщало региональное отделение партии на своем сайте. Вместе с Курановым по делу проходит заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев, он также был арестован по обвинению в получении особо крупной взятки. Членство Шульцева в "Единой России" также приостановлено. Как ранее сообщал глава региона Александр Дронов, правительство Новгородской области оказывает всё необходимое содействие компетентным органам после задержания должностных лиц региона.

