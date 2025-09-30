https://1prime.ru/20250930/svr-862986820.html

СВР узнала о подготовке Киевом новой провокации

2025-09-30T11:56+0300

политика

россия

украина

свр

нато

польша

румыния

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Украинские власти после организованных провокаций с беспилотниками в Польше и Румынии не оставляют попыток втянуть НАТО в вооруженное противостояние с Россией, готовится новая резонансная провокация, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. "Киев готовит новую резонансную провокацию. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР России информации, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация", - говорится в заявлении.

2025

россия, украина, свр, нато, польша, румыния