СВР узнала о подготовке Киевом новой провокации
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Украинские власти после организованных провокаций с беспилотниками в Польше и Румынии не оставляют попыток втянуть НАТО в вооруженное противостояние с Россией, готовится новая резонансная провокация, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. "Киев готовит новую резонансную провокацию. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР России информации, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация", - говорится в заявлении.
