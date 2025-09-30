Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СВР узнала о подготовке Киевом новой провокации
Политика
СВР узнала о подготовке Киевом новой провокации
СВР узнала о подготовке Киевом новой провокации
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Украинские власти после организованных провокаций с беспилотниками в Польше и Румынии не оставляют попыток втянуть НАТО в вооруженное противостояние с Россией, готовится новая резонансная провокация, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. "Киев готовит новую резонансную провокацию. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР России информации, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация", - говорится в заявлении.
11:56 30.09.2025
 
СВР узнала о подготовке Киевом новой провокации

СВР: украинские власти готовят новую резонансную провокацию

© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Украинские власти после организованных провокаций с беспилотниками в Польше и Румынии не оставляют попыток втянуть НАТО в вооруженное противостояние с Россией, готовится новая резонансная провокация, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"Киев готовит новую резонансную провокацию. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР России информации, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация", - говорится в заявлении.
