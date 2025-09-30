https://1prime.ru/20250930/svr-862986938.html

СВР узнала, кто будет выполнять провокацию Киева

СВР узнала, кто будет выполнять провокацию Киева - 30.09.2025, ПРАЙМ

СВР узнала, кто будет выполнять провокацию Киева

Киев планирует доверить реализацию новой провокации воюющим на стороне ВСУ боевикам из "Легиона "Свобода России*" (признан террористической организацией,... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T11:58+0300

2025-09-30T11:58+0300

2025-09-30T11:58+0300

политика

киев

всу

россия

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Киев планирует доверить реализацию новой провокации воюющим на стороне ВСУ боевикам из "Легиона "Свобода России*" (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ) и белорусского "полка Калиновского", сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподраздлелений России и Белоруссии. "Кандидаты для участия в инсценировке подобраны. Это воюющие на стороне ВСУ боевики из "Легиона "Свобода России*"" и белорусского "полка им. К. Калиновского", - говорится в сообщении пресс-бюро.* признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://1prime.ru/20250930/ssha-862979461.html

киев

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, всу, россия, польша