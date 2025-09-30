Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СВР узнала, кто будет выполнять провокацию Киева - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250930/svr-862986938.html
СВР узнала, кто будет выполнять провокацию Киева
СВР узнала, кто будет выполнять провокацию Киева - 30.09.2025, ПРАЙМ
СВР узнала, кто будет выполнять провокацию Киева
Киев планирует доверить реализацию новой провокации воюющим на стороне ВСУ боевикам из "Легиона "Свобода России*" (признан террористической организацией,... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T11:58+0300
2025-09-30T11:58+0300
политика
киев
всу
россия
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Киев планирует доверить реализацию новой провокации воюющим на стороне ВСУ боевикам из "Легиона "Свобода России*" (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ) и белорусского "полка Калиновского", сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподраздлелений России и Белоруссии. "Кандидаты для участия в инсценировке подобраны. Это воюющие на стороне ВСУ боевики из "Легиона "Свобода России*"" и белорусского "полка им. К. Калиновского", - говорится в сообщении пресс-бюро.* признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://1prime.ru/20250930/ssha-862979461.html
киев
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, всу, россия, польша
Политика, Киев, ВСУ, РОССИЯ, ПОЛЬША
11:58 30.09.2025
 
СВР узнала, кто будет выполнять провокацию Киева

СВР: провокацию Киева будут выполнять "Легион "Свобода России"* и "полк Калиновского"

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Киев планирует доверить реализацию новой провокации воюющим на стороне ВСУ боевикам из "Легиона "Свобода России*" (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ) и белорусского "полка Калиновского", сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподраздлелений России и Белоруссии.
"Кандидаты для участия в инсценировке подобраны. Это воюющие на стороне ВСУ боевики из "Легиона "Свобода России*"" и белорусского "полка им. К. Калиновского", - говорится в сообщении пресс-бюро.
* признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ
Стивен Уиткофф - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
"Будет применено": Уиткофф объяснил связь нового плана Трампа с Украиной
07:08
 
ПолитикаКиевВСУРОССИЯПОЛЬША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала