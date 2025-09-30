https://1prime.ru/20250930/svr-862986938.html
СВР узнала, кто будет выполнять провокацию Киева
СВР узнала, кто будет выполнять провокацию Киева - 30.09.2025, ПРАЙМ
СВР узнала, кто будет выполнять провокацию Киева
Киев планирует доверить реализацию новой провокации воюющим на стороне ВСУ боевикам из "Легиона "Свобода России*" (признан террористической организацией,... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T11:58+0300
2025-09-30T11:58+0300
2025-09-30T11:58+0300
политика
киев
всу
россия
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Киев планирует доверить реализацию новой провокации воюющим на стороне ВСУ боевикам из "Легиона "Свобода России*" (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ) и белорусского "полка Калиновского", сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподраздлелений России и Белоруссии. "Кандидаты для участия в инсценировке подобраны. Это воюющие на стороне ВСУ боевики из "Легиона "Свобода России*"" и белорусского "полка им. К. Калиновского", - говорится в сообщении пресс-бюро.* признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://1prime.ru/20250930/ssha-862979461.html
киев
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, всу, россия, польша
Политика, Киев, ВСУ, РОССИЯ, ПОЛЬША
СВР узнала, кто будет выполнять провокацию Киева
СВР: провокацию Киева будут выполнять "Легион "Свобода России"* и "полк Калиновского"
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Киев планирует доверить реализацию новой провокации воюющим на стороне ВСУ боевикам из "Легиона "Свобода России*" (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ) и белорусского "полка Калиновского", сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподраздлелений России и Белоруссии.
"Кандидаты для участия в инсценировке подобраны. Это воюющие на стороне ВСУ боевики из "Легиона "Свобода России*"" и белорусского "полка им. К. Калиновского", - говорится в сообщении пресс-бюро.
* признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ
"Будет применено": Уиткофф объяснил связь нового плана Трампа с Украиной