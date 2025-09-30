https://1prime.ru/20250930/svr-862987068.html
СВР раскрыла детали будущей провокации Киева в Польше
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Срежиссированная операция Киева будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ во вторник. По данным СВР, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. Сценарий новой провокации разработан Главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами, отметили в СВР. "Не исключается, что срежиссированная операция будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс", - говорится в сообщении.
