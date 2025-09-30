https://1prime.ru/20250930/svr-862987068.html

СВР раскрыла детали будущей провокации Киева в Польше

СВР раскрыла детали будущей провокации Киева в Польше - 30.09.2025, ПРАЙМ

СВР раскрыла детали будущей провокации Киева в Польше

Срежиссированная операция Киева будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс, сообщило... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T12:06+0300

2025-09-30T12:06+0300

2025-09-30T12:06+0300

политика

россия

польша

киев

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Срежиссированная операция Киева будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ во вторник. По данным СВР, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. Сценарий новой провокации разработан Главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами, отметили в СВР. "Не исключается, что срежиссированная операция будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250929/konflikt-862949945.html

польша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, польша, киев, нато