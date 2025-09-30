Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СВР раскрыла детали будущей провокации Киева в Польше - 30.09.2025
СВР раскрыла детали будущей провокации Киева в Польше
2025-09-30T12:06+0300
2025-09-30T12:06+0300
политика
россия
польша
киев
нато
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Срежиссированная операция Киева будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ во вторник. По данным СВР, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. Сценарий новой провокации разработан Главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами, отметили в СВР. "Не исключается, что срежиссированная операция будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс", - говорится в сообщении.
россия, польша, киев, нато
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, Киев, НАТО
12:06 30.09.2025
 
СВР раскрыла детали будущей провокации Киева в Польше

СВР: провокация Киева будет связана с имитацией атаки на инфраструктуру Польши

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Срежиссированная операция Киева будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ во вторник.
По данным СВР, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. Сценарий новой провокации разработан Главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами, отметили в СВР.
"Не исключается, что срежиссированная операция будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Сикорский сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Вчера, 14:12
 
Политика
 
 
