https://1prime.ru/20250930/svr-862987297.html
СВР назвала цель новой провокации украинских властей
СВР назвала цель новой провокации украинских властей - 30.09.2025, ПРАЙМ
СВР назвала цель новой провокации украинских властей
Киевский режим своей очередной провокацией хочет побудить Европу к максимально жёсткому, желательно военному ответу РФ, заявили в пресс-бюро Службы внешней... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T12:01+0300
2025-09-30T12:01+0300
2025-09-30T12:01+0300
политика
россия
европа
киев
свр
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Киевский режим своей очередной провокацией хочет побудить Европу к максимально жёсткому, желательно военному ответу РФ, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделелений России и Белоруссии. "В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному ответу России", - говорится в сообщении пресс-бюро.
https://1prime.ru/20250929/tramp-862959747.html
европа
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, киев, свр
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Киев, СВР
СВР назвала цель новой провокации украинских властей
СВР: киевский режим новой провокацией намерен побудить Европу на военный ответ России
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Киевский режим своей очередной провокацией хочет побудить Европу к максимально жёсткому, желательно военному ответу РФ, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделелений России и Белоруссии.
"В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному ответу России", - говорится в сообщении пресс-бюро.
Экс-советник Трампа выступил с громким призывом об Украине