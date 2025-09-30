Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СВР назвала цель новой провокации украинских властей - 30.09.2025, ПРАЙМ
Политика
СВР назвала цель новой провокации украинских властей
СВР назвала цель новой провокации украинских властей
Киевский режим своей очередной провокацией хочет побудить Европу к максимально жёсткому, желательно военному ответу РФ, заявили в пресс-бюро Службы внешней... | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Киевский режим своей очередной провокацией хочет побудить Европу к максимально жёсткому, желательно военному ответу РФ, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделелений России и Белоруссии. "В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному ответу России", - говорится в сообщении пресс-бюро.
россия, европа, киев, свр
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Киев, СВР
12:01 30.09.2025
 
СВР назвала цель новой провокации украинских властей

СВР: киевский режим новой провокацией намерен побудить Европу на военный ответ России

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Киевский режим своей очередной провокацией хочет побудить Европу к максимально жёсткому, желательно военному ответу РФ, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделелений России и Белоруссии.
"В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному ответу России", - говорится в сообщении пресс-бюро.
