Суд привлек Telegram к административной ответственности

Суд привлек Telegram к административной ответственности - 30.09.2025, ПРАЙМ

Суд привлек Telegram к административной ответственности

Суд в Москве привлек мессенджер Telegram к административной ответственности, оштрафовав на 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба судов. | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T16:32+0300

2025-09-30T16:32+0300

2025-09-30T16:32+0300

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве привлек мессенджер Telegram к административной ответственности, оштрафовав на 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба судов. "Столичный суд привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

2025

