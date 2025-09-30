https://1prime.ru/20250930/telegram-862998261.html
Суд привлек Telegram к административной ответственности
Суд привлек Telegram к административной ответственности
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве привлек мессенджер Telegram к административной ответственности, оштрафовав на 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба судов. "Столичный суд привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
