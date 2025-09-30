Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд привлек Telegram к административной ответственности - 30.09.2025, ПРАЙМ
Суд привлек Telegram к административной ответственности
2025-09-30T16:32+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве привлек мессенджер Telegram к административной ответственности, оштрафовав на 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба судов. "Столичный суд привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
16:32 30.09.2025
 
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве привлек мессенджер Telegram к административной ответственности, оштрафовав на 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба судов.
"Столичный суд привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Фирменный магазин Apple на 5-й авеню в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Суд оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент
16:16
 
судTelegramштрафТехнологии
 
 
Заголовок открываемого материала