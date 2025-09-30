Совет ЕЭК обнулил ставки ввозных пошлин для топлива до июня 2026 года

https://1prime.ru/20250930/toplivo-862984380.html

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил ставки ввозных таможенных пошлин для бензина, топлива для реактивных двигателей, дизельного и судового топлива до 30 июня 2026 года, сообщила ЕЭК. "Совет Евразийской экономической комиссии принял решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, топлива для реактивных двигателей, дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей сроком по 30 июня 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

