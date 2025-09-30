https://1prime.ru/20250930/toplivo-863001931.html

Эксперт рассказал о последствиях повышения порога отклонения для демпфера

Эксперт рассказал о последствиях повышения порога отклонения для демпфера

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Повышение допустимого диапазона отклонения биржевых цен от индикативных для демпфера позволит стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке России, но в долгосрочной перспективе все будет зависеть от динамики выпуска нефтепродуктов, прокомментировал РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. Порог возможного отклонения оптовых цен на топливо от индикативных для выплат по демпферу будет увеличен на 10 процентных пунктов - до 20% по бензину и до 30% по дизельному топливу, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. "Само по себе изменение правил демпфера будет способствовать стабилизации цен - правда, уже на более высоких уровнях, чем в первой половине 2025 года. Поэтому в последнем квартале 2025 года на бирже будет наблюдаться определенное затишье - в сравнении с тем, что мы видели в августе-сентябре", - сказал собеседник агентства. В более длительной перспективе "решающим фактором будет динамика выпуска топлива", отметил Терешкин. Если ее не удастся стабилизировать, риски роста цен будут сохраняться в 2026 году, считает он. По данным Петербургской биржи, стоимость бензина Аи-92 за сентябрь выросла на 6,3%, а его средняя цена за месяц составила 72 302 рубля за тонну, что ниже потенциально скорректированной демпферной отсечки (72 540 рублей за тонну). Соответственно, нефтяники могут получить выплаты по демпферу, если порог допустимого отклонения оптовых цен будет увеличен на 10 процентных пунктов задним числом - с 1 сентября. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 10%, а дизтоплива - 20%, то выплаты обнуляются.

