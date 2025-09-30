Банк международных расчетов сообщил о росте объема валютных торгов

https://1prime.ru/20250930/torgi-863010727.html

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банк международных расчетов (БМР) сообщил, что в апреле объем торгов на валютном рынке в мире вырос на 28% по сравнению с апрелем 2022 года - до 9,6 триллиона долларов в день. "Объем торговли на ... валютных рынках достиг 9,6 триллиона долларов в день в апреле 2025 года, ... что на 28% больше, чем 7,5 триллиона долларов США тремя годами ранее", - говорится в исследовании БМР, выпускаемом каждые три года. На валютном рынке по-прежнему доминировал доллар с долей в 89,2%, от всей торговли, что выше 88,4% в 2022 году, а доля евро, напротив, сократилась - до 28,9% с 30,6%. Объем торгов для доллара составил 8,6 триллиона долларов в день, евро - 2,8 триллиона долларов. На иену пришлось 16,8%, что незначительно выше 16,7% ранее, на фунт стерлингов - 10,2% против 12,9%, доля китайского юаня выросла до 8,5% с 7%, швейцарского франка - до 6,4% с 5,2%, отмечает БМР. Исследование апреля 2025 года при этом проводилось на фоне повышенной валютной волатильности и всплеска торговой активности после заявлений о торговой политике в начале отчетного месяца крупными юрисдикциями, сообщает организация. Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.

