Трамп сообщил о сроках для ХАМАС для согласия на перемирие в Газе
2025-09-30T16:22+0300
политика
сша
газа
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что даст палестинскому движению ХАМАС несколько дней, чтобы согласиться на режим прекращения огня в Газе. "Три или четыре дня", - цитирует Трампа пресс-пул Белого дома.
сша
газа
