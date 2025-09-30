Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сообщил о сроках для ХАМАС для согласия на перемирие в Газе - 30.09.2025
Трамп сообщил о сроках для ХАМАС для согласия на перемирие в Газе
Президент США Дональд Трамп сообщил, что даст палестинскому движению ХАМАС несколько дней, чтобы согласиться на режим прекращения огня в Газе. | 30.09.2025
ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что даст палестинскому движению ХАМАС несколько дней, чтобы согласиться на режим прекращения огня в Газе. "Три или четыре дня", - цитирует Трампа пресс-пул Белого дома.
16:22 30.09.2025
 
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что даст палестинскому движению ХАМАС несколько дней, чтобы согласиться на режим прекращения огня в Газе.
"Три или четыре дня", - цитирует Трампа пресс-пул Белого дома.
Пентагон призвал американских генералов и адмиралов готовиться к войне
15:42
Пентагон призвал американских генералов и адмиралов готовиться к войне
