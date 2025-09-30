https://1prime.ru/20250930/tramp-862997691.html

Трамп сообщил о сроках для ХАМАС для согласия на перемирие в Газе

Трамп сообщил о сроках для ХАМАС для согласия на перемирие в Газе

ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что даст палестинскому движению ХАМАС несколько дней, чтобы согласиться на режим прекращения огня в Газе. "Три или четыре дня", - цитирует Трампа пресс-пул Белого дома.

