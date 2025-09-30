https://1prime.ru/20250930/tramp-862999315.html

Трамп вновь заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского

Трамп вновь заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского - 30.09.2025, ПРАЙМ

Трамп вновь заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости организовать встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T16:58+0300

2025-09-30T16:58+0300

2025-09-30T16:58+0300

политика

сша

украина

владимир путин

владимир зеленский

россия

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855484045_0:0:1842:1037_1920x0_80_0_0_44879ceb67202f8b99bb235efe99efe7.jpg

ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости организовать встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта на Украине. "Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это - с позиции силы", - сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом вооружённых сил США.

https://1prime.ru/20250930/tramp-862997691.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия, дональд трамп