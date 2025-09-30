Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп вновь заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского - 30.09.2025, ПРАЙМ
Трамп вновь заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского
Трамп вновь заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости организовать встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T16:58+0300
2025-09-30T16:58+0300
политика
сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
россия
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости организовать встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта на Украине. "Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это - с позиции силы", - сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом вооружённых сил США.
сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Дональд Трамп
16:58 30.09.2025
 
Трамп вновь заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости организовать встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта на Украине.
"Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это - с позиции силы", - сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом вооружённых сил США.
Трамп сообщил о сроках для ХАМАС для согласия на перемирие в Газе
16:22
 
Заголовок открываемого материала