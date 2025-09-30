Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никто в мире не посмеет бросить вызов и угрожать США, заявил Трамп - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250930/tramp-862999430.html
Никто в мире не посмеет бросить вызов и угрожать США, заявил Трамп
Никто в мире не посмеет бросить вызов и угрожать США, заявил Трамп - 30.09.2025, ПРАЙМ
Никто в мире не посмеет бросить вызов и угрожать США, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что ни одна страна в мире не посмеет бросить вызов и угрожать США. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T17:06+0300
2025-09-30T17:06+0300
политика
дональд трамп
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053272_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4a651d9f741f406f147ab2b6f76761dd.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что ни одна страна в мире не посмеет бросить вызов и угрожать США. "Ни одна страна не осмелится бросить нам вызов, мы настолько могущественны, что ни один враг не посмеет нам угрожать. Мы настолько способны, что ни один противник не может даже подумать о том, чтобы победить нас", - заявил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
https://1prime.ru/20250930/ssha-862979461.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053272_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_ca0f658120df9d2830e498101a97e1ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, сша
Политика, Дональд Трамп, США
17:06 30.09.2025
 
Никто в мире не посмеет бросить вызов и угрожать США, заявил Трамп

Трамп выразил уверенность, что ни одна страна в мире не посмеет бросить вызов США

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что ни одна страна в мире не посмеет бросить вызов и угрожать США.
"Ни одна страна не осмелится бросить нам вызов, мы настолько могущественны, что ни один враг не посмеет нам угрожать. Мы настолько способны, что ни один противник не может даже подумать о том, чтобы победить нас", - заявил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
Стивен Уиткофф - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
"Будет применено": Уиткофф объяснил связь нового плана Трампа с Украиной
07:08
 
ПолитикаДональд ТрампСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала