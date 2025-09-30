https://1prime.ru/20250930/tramp-862999430.html
Никто в мире не посмеет бросить вызов и угрожать США, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что ни одна страна в мире не посмеет бросить вызов и угрожать США. "Ни одна страна не осмелится бросить нам вызов, мы настолько могущественны, что ни один враг не посмеет нам угрожать. Мы настолько способны, что ни один противник не может даже подумать о том, чтобы победить нас", - заявил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
сша
