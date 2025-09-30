https://1prime.ru/20250930/tramp-862999546.html
На Западе обратились к Трампу с радикальным требованием по России
На Западе обратились к Трампу с радикальным требованием по России - 30.09.2025, ПРАЙМ
На Западе обратились к Трампу с радикальным требованием по России
Президент США Дональд Трамп должен усилить давление на Россию, чтобы способствовать снижению напряженности конфликта в Украине, пишет Politico. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T16:58+0300
2025-09-30T16:58+0300
2025-09-30T16:58+0300
мировая экономика
сша
москва
запад
общество
дональд трамп
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен усилить давление на Россию, чтобы способствовать снижению напряженности конфликта в Украине, пишет Politico. "Если Трамп серьезно настроен на прекращение огня, ему пора наконец “закрутить гайки”, чтобы изменить расчеты Москвы. Следует внушить Путину, что он больше выиграет от прекращения огня, чем от продолжения военных действий. Таким образом, пойдя на эскалацию, Трамп может добиться деэскалации", — говорится в статье. По мнению автора, США могут усилить давление, введя более жесткие санкции и конфисковав замороженные российские активы. В Москве неоднократно называли заморозку активов кражей, подчеркивая, что Европейский союз нацелен как на средства частных лиц, так и на государственные резервы. В качестве ответа Россия также ввела свои ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них накапливаются на специальных счетах типа "С". Их можно вывести только с одобрения специальной правительственной комиссии.
https://1prime.ru/20250930/kellog-862997241.html
https://1prime.ru/20250930/zelenskiy-862994961.html
сша
москва
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1491:1118_1920x0_80_0_0_071ffd65836685ea368c447eadb2a882.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, москва, запад, общество , дональд трамп, politico
Мировая экономика, США, МОСКВА, ЗАПАД, Общество , Дональд Трамп, Politico
На Западе обратились к Трампу с радикальным требованием по России
Politico: Трамп должен пойти на эскалацию ради деэскалации украинского конфликта