На Западе обратились к Трампу с радикальным требованием по России

На Западе обратились к Трампу с радикальным требованием по России - 30.09.2025, ПРАЙМ

На Западе обратились к Трампу с радикальным требованием по России

30.09.2025 Президент США Дональд Трамп должен усилить давление на Россию, чтобы способствовать снижению напряженности конфликта в Украине, пишет Politico.

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен усилить давление на Россию, чтобы способствовать снижению напряженности конфликта в Украине, пишет Politico. "Если Трамп серьезно настроен на прекращение огня, ему пора наконец “закрутить гайки”, чтобы изменить расчеты Москвы. Следует внушить Путину, что он больше выиграет от прекращения огня, чем от продолжения военных действий. Таким образом, пойдя на эскалацию, Трамп может добиться деэскалации", — говорится в статье. По мнению автора, США могут усилить давление, введя более жесткие санкции и конфисковав замороженные российские активы. В Москве неоднократно называли заморозку активов кражей, подчеркивая, что Европейский союз нацелен как на средства частных лиц, так и на государственные резервы. В качестве ответа Россия также ввела свои ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них накапливаются на специальных счетах типа "С". Их можно вывести только с одобрения специальной правительственной комиссии.

