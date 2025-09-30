Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе обратились к Трампу с радикальным требованием по России - 30.09.2025
На Западе обратились к Трампу с радикальным требованием по России
На Западе обратились к Трампу с радикальным требованием по России - 30.09.2025, ПРАЙМ
На Западе обратились к Трампу с радикальным требованием по России
Президент США Дональд Трамп должен усилить давление на Россию, чтобы способствовать снижению напряженности конфликта в Украине, пишет Politico. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T16:58+0300
2025-09-30T16:58+0300
мировая экономика
сша
москва
запад
общество
дональд трамп
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен усилить давление на Россию, чтобы способствовать снижению напряженности конфликта в Украине, пишет Politico. "Если Трамп серьезно настроен на прекращение огня, ему пора наконец “закрутить гайки”, чтобы изменить расчеты Москвы. Следует внушить Путину, что он больше выиграет от прекращения огня, чем от продолжения военных действий. Таким образом, пойдя на эскалацию, Трамп может добиться деэскалации", — говорится в статье. По мнению автора, США могут усилить давление, введя более жесткие санкции и конфисковав замороженные российские активы. В Москве неоднократно называли заморозку активов кражей, подчеркивая, что Европейский союз нацелен как на средства частных лиц, так и на государственные резервы. В качестве ответа Россия также ввела свои ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них накапливаются на специальных счетах типа "С". Их можно вывести только с одобрения специальной правительственной комиссии.
сша
москва
запад
мировая экономика, сша, москва, запад, общество , дональд трамп, politico
Мировая экономика, США, МОСКВА, ЗАПАД, Общество , Дональд Трамп, Politico
16:58 30.09.2025
 
На Западе обратились к Трампу с радикальным требованием по России

Politico: Трамп должен пойти на эскалацию ради деэскалации украинского конфликта

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен усилить давление на Россию, чтобы способствовать снижению напряженности конфликта в Украине, пишет Politico.
"Если Трамп серьезно настроен на прекращение огня, ему пора наконец “закрутить гайки”, чтобы изменить расчеты Москвы. Следует внушить Путину, что он больше выиграет от прекращения огня, чем от продолжения военных действий. Таким образом, пойдя на эскалацию, Трамп может добиться деэскалации", — говорится в статье.
По мнению автора, США могут усилить давление, введя более жесткие санкции и конфисковав замороженные российские активы.
В Москве неоднократно называли заморозку активов кражей, подчеркивая, что Европейский союз нацелен как на средства частных лиц, так и на государственные резервы.
В качестве ответа Россия также ввела свои ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них накапливаются на специальных счетах типа "С". Их можно вывести только с одобрения специальной правительственной комиссии.
Мировая экономикаСШАМОСКВАЗАПАДОбществоДональд ТрампPolitico
 
 
