Банк России отметил востребованность банкнот номиналом пять и десять рублей

2025-09-30T13:43+0300

экономика

россия

банк россии

банкноты

финансы

банки

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банкноты номиналом в 5 и 10 рублей востребованы в торгово-сервисных предприятиях, заявил журналистам зампред Банка России Сергей Белов в кулуарах открытого заседания Консультативного совета по банкнотам. "Возобновив выпуск пяти- и 10-рублевых банкнот, мы решили, наверное, проблему с насыщением оборота мелкими номиналами. И видим, что банкнота востребована в торгово-сервисных предприятиях. И на регулярных встречах, которые мы с ними проводим, мы слышим положительные отклики", - сказал он. "Собственно говоря, это снимает напряжение, которое существует сейчас на рынке. Поэтому оборотов достаточно количество", - добавил Белов. Также Банк России в декабре сообщал, что сохраняет планы модернизировать банкноты в 10, 50 и 500 рублей, выбор символов для них будет сделан в том числе с учетом народного голосования.

россия, банк россии, банкноты, финансы, банки