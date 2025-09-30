https://1prime.ru/20250930/tsb-862992628.html
Банк России отметил востребованность банкнот номиналом пять и десять рублей
Банк России отметил востребованность банкнот номиналом пять и десять рублей - 30.09.2025, ПРАЙМ
Банк России отметил востребованность банкнот номиналом пять и десять рублей
Банкноты номиналом в 5 и 10 рублей востребованы в торгово-сервисных предприятиях, заявил журналистам зампред Банка России Сергей Белов в кулуарах открытого... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T13:43+0300
2025-09-30T13:43+0300
2025-09-30T13:43+0300
экономика
россия
банк россии
банкноты
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банкноты номиналом в 5 и 10 рублей востребованы в торгово-сервисных предприятиях, заявил журналистам зампред Банка России Сергей Белов в кулуарах открытого заседания Консультативного совета по банкнотам. "Возобновив выпуск пяти- и 10-рублевых банкнот, мы решили, наверное, проблему с насыщением оборота мелкими номиналами. И видим, что банкнота востребована в торгово-сервисных предприятиях. И на регулярных встречах, которые мы с ними проводим, мы слышим положительные отклики", - сказал он. "Собственно говоря, это снимает напряжение, которое существует сейчас на рынке. Поэтому оборотов достаточно количество", - добавил Белов. Также Банк России в декабре сообщал, что сохраняет планы модернизировать банкноты в 10, 50 и 500 рублей, выбор символов для них будет сделан в том числе с учетом народного голосования.
https://1prime.ru/20250930/stavka-862985717.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04299b6d1c834e1d086e7e8f98174e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банк россии, банкноты, финансы, банки
Экономика, РОССИЯ, Банк России, банкноты, Финансы, Банки
Банк России отметил востребованность банкнот номиналом пять и десять рублей
ЦБ: банкноты номиналом 5 и 10 рублей востребованы в торгово-сервисных предприятиях
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банкноты номиналом в 5 и 10 рублей востребованы в торгово-сервисных предприятиях, заявил журналистам зампред Банка России Сергей Белов в кулуарах открытого заседания Консультативного совета по банкнотам.
"Возобновив выпуск пяти- и 10-рублевых банкнот, мы решили, наверное, проблему с насыщением оборота мелкими номиналами. И видим, что банкнота востребована в торгово-сервисных предприятиях. И на регулярных встречах, которые мы с ними проводим, мы слышим положительные отклики", - сказал он.
"Собственно говоря, это снимает напряжение, которое существует сейчас на рынке. Поэтому оборотов достаточно количество", - добавил Белов.
Также Банк России в декабре сообщал, что сохраняет планы модернизировать банкноты в 10, 50 и 500 рублей, выбор символов для них будет сделан в том числе с учетом народного голосования.
Президент РСПП рассказал о вероятном подходе ЦБ по снижению ставки