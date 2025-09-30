Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России отметил востребованность банкнот номиналом пять и десять рублей - 30.09.2025
Банк России отметил востребованность банкнот номиналом пять и десять рублей
Банк России отметил востребованность банкнот номиналом пять и десять рублей
Банкноты номиналом в 5 и 10 рублей востребованы в торгово-сервисных предприятиях, заявил журналистам зампред Банка России Сергей Белов в кулуарах открытого... | 30.09.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
банк россии
банкноты
финансы
банки
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банкноты номиналом в 5 и 10 рублей востребованы в торгово-сервисных предприятиях, заявил журналистам зампред Банка России Сергей Белов в кулуарах открытого заседания Консультативного совета по банкнотам. "Возобновив выпуск пяти- и 10-рублевых банкнот, мы решили, наверное, проблему с насыщением оборота мелкими номиналами. И видим, что банкнота востребована в торгово-сервисных предприятиях. И на регулярных встречах, которые мы с ними проводим, мы слышим положительные отклики", - сказал он. "Собственно говоря, это снимает напряжение, которое существует сейчас на рынке. Поэтому оборотов достаточно количество", - добавил Белов. Также Банк России в декабре сообщал, что сохраняет планы модернизировать банкноты в 10, 50 и 500 рублей, выбор символов для них будет сделан в том числе с учетом народного голосования.
россия, банк россии, банкноты, финансы, банки
Экономика, РОССИЯ, Банк России, банкноты, Финансы, Банки
13:43 30.09.2025
 
Банк России отметил востребованность банкнот номиналом пять и десять рублей

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банкноты номиналом в 5 и 10 рублей востребованы в торгово-сервисных предприятиях, заявил журналистам зампред Банка России Сергей Белов в кулуарах открытого заседания Консультативного совета по банкнотам.
"Возобновив выпуск пяти- и 10-рублевых банкнот, мы решили, наверное, проблему с насыщением оборота мелкими номиналами. И видим, что банкнота востребована в торгово-сервисных предприятиях. И на регулярных встречах, которые мы с ними проводим, мы слышим положительные отклики", - сказал он.
"Собственно говоря, это снимает напряжение, которое существует сейчас на рынке. Поэтому оборотов достаточно количество", - добавил Белов.
Также Банк России в декабре сообщал, что сохраняет планы модернизировать банкноты в 10, 50 и 500 рублей, выбор символов для них будет сделан в том числе с учетом народного голосования.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Президент РСПП рассказал о вероятном подходе ЦБ по снижению ставки
Экономика РОССИЯ Банк России банкноты Финансы Банки
 
 
