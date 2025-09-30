Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил снижение объема незаконного обналичивания в России в I полугодии - 30.09.2025
ЦБ отметил снижение объема незаконного обналичивания в России в I полугодии
ЦБ отметил снижение объема незаконного обналичивания в России в I полугодии
Объем незаконного обналичивания в России в первом полугодии снизился на 19%, до 15,9 миллиарда рублей, сообщается в релизе Банка России. | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем незаконного обналичивания в России в первом полугодии снизился на 19%, до 15,9 миллиарда рублей, сообщается в релизе Банка России."Такая динамика в основном связана с сокращением незаконного обналичивания в банковском секторе. Эти операции уменьшились на 19%, до 15,9 миллиардов рублей", - отмечает регулятор.
Экономика, Финансы, Банк России, РФ
16:23 30.09.2025 (обновлено: 16:33 30.09.2025)
 
ЦБ отметил снижение объема незаконного обналичивания в России в I полугодии

© РИА Новости . Илья Питалев
Флаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем незаконного обналичивания в России в первом полугодии снизился на 19%, до 15,9 миллиарда рублей, сообщается в релизе Банка России.
"Такая динамика в основном связана с сокращением незаконного обналичивания в банковском секторе. Эти операции уменьшились на 19%, до 15,9 миллиардов рублей", - отмечает регулятор.
Президент РСПП рассказал о вероятном подходе ЦБ по снижению ставки
11:11
 
