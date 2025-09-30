https://1prime.ru/20250930/tsb-862998376.html

ЦБ отметил снижение объема незаконного обналичивания в России в I полугодии

2025-09-30T16:23+0300

экономика

финансы

банк россии

рф

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем незаконного обналичивания в России в первом полугодии снизился на 19%, до 15,9 миллиарда рублей, сообщается в релизе Банка России."Такая динамика в основном связана с сокращением незаконного обналичивания в банковском секторе. Эти операции уменьшились на 19%, до 15,9 миллиардов рублей", - отмечает регулятор.

рф

