ЦБ отметил снижение объема незаконного обналичивания в России в I полугодии

2025-09-30T16:23+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем незаконного обналичивания в России в первом полугодии снизился на 19%, до 15,9 миллиарда рублей, сообщается в релизе Банка России."Такая динамика в основном связана с сокращением незаконного обналичивания в банковском секторе. Эти операции уменьшились на 19%, до 15,9 миллиардов рублей", - отмечает регулятор.
"Такая динамика в основном связана с сокращением незаконного обналичивания в банковском секторе. Эти операции уменьшились на 19%, до 15,9 миллиардов рублей", - отмечает регулятор.
Президент РСПП рассказал о вероятном подходе ЦБ по снижению ставки