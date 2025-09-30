https://1prime.ru/20250930/tsb-862998967.html

ЦБ озвучил объем операций с признаками вывода денег за рубеж в I полугодии

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж через банки РФ в первом полугодии сохранился на уровне первого полугодия 2024 года – 8,5 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Банка России. "Подозрительные операции с признаками вывода средств за рубеж в первом полугодии 2025 года сохранились на уровне такого же периода 2024 года. Они были минимальными за все время мониторинга и составили 8,5 миллиарда рублей", - сообщается в материале.

