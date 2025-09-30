Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил снижение обналичивания со счетов граждан в первом полугодии - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250930/tsb-862999199.html
ЦБ отметил снижение обналичивания со счетов граждан в первом полугодии
ЦБ отметил снижение обналичивания со счетов граждан в первом полугодии - 30.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение обналичивания со счетов граждан в первом полугодии
Обналичивание по платежным картам компаний и ИП в первом полугодии снизилось вдвое, до 1,7 миллиардов рублей, а со счетов граждан – на 11%, до 14,2 миллиардов... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T16:47+0300
2025-09-30T16:47+0300
экономика
банк россии
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/26/840412655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6edbec65cda03dd2bcb7f597633c9d17.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Обналичивание по платежным картам компаний и ИП в первом полугодии снизилось вдвое, до 1,7 миллиардов рублей, а со счетов граждан – на 11%, до 14,2 миллиардов рублей, говорится в релизе Банка России. "Обналичивание по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей упало более чем вдвое, до 1,7 миллиарда рублей, а через счета граждан – на 11%, до 14,2 миллиардов рублей", - отметил регулятор.
https://1prime.ru/20250930/banknota-862989025.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/26/840412655_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ec895763a6bb7a5114616f0bf609226.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россии, финансы, банки
Экономика, Банк России, Финансы, Банки
16:47 30.09.2025
 
ЦБ отметил снижение обналичивания со счетов граждан в первом полугодии

ЦБ: обналичивание со счетов граждан в I полугодии снизилось на 11%, до 14,2 млрд руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Обналичивание по платежным картам компаний и ИП в первом полугодии снизилось вдвое, до 1,7 миллиардов рублей, а со счетов граждан – на 11%, до 14,2 миллиардов рублей, говорится в релизе Банка России.
"Обналичивание по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей упало более чем вдвое, до 1,7 миллиарда рублей, а через счета граждан – на 11%, до 14,2 миллиардов рублей", - отметил регулятор.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
В ЦБ рассказали о сроках по выпуску обновленной банкноты в 500 рублей
12:37
 
ЭкономикаБанк РоссииФинансыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала