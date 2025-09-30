https://1prime.ru/20250930/tsb-862999199.html

ЦБ отметил снижение обналичивания со счетов граждан в первом полугодии

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Обналичивание по платежным картам компаний и ИП в первом полугодии снизилось вдвое, до 1,7 миллиардов рублей, а со счетов граждан – на 11%, до 14,2 миллиардов рублей, говорится в релизе Банка России. "Обналичивание по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей упало более чем вдвое, до 1,7 миллиарда рублей, а через счета граждан – на 11%, до 14,2 миллиардов рублей", - отметил регулятор.

