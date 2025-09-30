Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.09.2025
ЦБ отметил снижение объема подозрительных операций в банках в I полугодии
Объем подозрительных операций в банках РФ в первом полугодии сократился на 12% в годовом выражении - до 32 миллиардов рублей, сообщает Банк России.
2025-09-30T17:23+0300
2025-09-30T17:23+0300
экономика
банк россии
финансы
банки
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем подозрительных операций в банках РФ в первом полугодии сократился на 12% в годовом выражении - до 32 миллиардов рублей, сообщает Банк России. "Принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также работа платформы "Знай своего клиента" (Платформа ЗСК) способствуют сохранению тренда на снижение объема подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. В первом полугодии 2025 года по сравнению с первым полугодием 2024 года их объем сократился на 12% (до 32 млрд рублей) за счет уменьшения на 15% (до 23,6 млрд рублей) объема подозрительных операций по обналичиванию денежных средств", - говорится в сообщении ЦБ. Согласно диаграмме регулятора по транзитным операциям высокого риска, 40% таких операций в первом полугодии пришлось на обналичивание денежных средств. Доля операций, способствующих уклонению от уплаты налогов в секторе закупки и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней, составила 29%; продажа наличной выручки торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами - 18%; вывод денежных средств за рубеж - 13%.
банк россии, финансы, банки
Экономика, Банк России, Финансы, Банки
17:23 30.09.2025
 
ЦБ отметил снижение объема подозрительных операций в банках в I полугодии

ЦБ: объем подозрительных операций в банках РФ в I полугодии упал на 12%

© РИА Новости . Илья Питалев
ЦБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем подозрительных операций в банках РФ в первом полугодии сократился на 12% в годовом выражении - до 32 миллиардов рублей, сообщает Банк России.
"Принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также работа платформы "Знай своего клиента" (Платформа ЗСК) способствуют сохранению тренда на снижение объема подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. В первом полугодии 2025 года по сравнению с первым полугодием 2024 года их объем сократился на 12% (до 32 млрд рублей) за счет уменьшения на 15% (до 23,6 млрд рублей) объема подозрительных операций по обналичиванию денежных средств", - говорится в сообщении ЦБ.
Согласно диаграмме регулятора по транзитным операциям высокого риска, 40% таких операций в первом полугодии пришлось на обналичивание денежных средств.
Доля операций, способствующих уклонению от уплаты налогов в секторе закупки и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней, составила 29%; продажа наличной выручки торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами - 18%; вывод денежных средств за рубеж - 13%.
В ЦБ рассказали о сроках по выпуску обновленной банкноты в 500 рублей
Экономика Банк России Финансы Банки
 
 
