ЦБ обсудит с инвесторами новую балансировку требований к квалификации

2025-09-30T19:40+0300

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банк России намерен в 2026 году обсудить с участниками рынка работу новой балансировки требований к квалификации инвесторов на предмет необходимости их изменений, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Я думаю, что нам надо будет посмотреть, как у нас работает новая балансировка квал-неквал (квалифицированных и неквалифицированных инвесторов - ред.). Это прям очень важный момент. И при необходимости, может быть, не в этом году, а в следующем, попробовать посмотреть, надо что-то менять, не надо что-то менять", - сказал он в рамках общественного обсуждения проекта основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. "Плюс к этому, у нас тоже будет вызов. Я думаю, что у нас будет развиваться дискуссия по инвестированию в криптовалюты. И там тоже вот тема того, кто может быть допущен к инвестированию, она получит свое продолжение. Но уверен, что вы будете активны в этой части, как и как и по другим направлениям", - добавил Чистюхин. В июле вступили в силу новые критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, учитывающие, в частности, доход за два года, образование и ученую степень заявителя. В связи с активным развитием рынка цифровых валют планируется проработать вопросы расширения возможности участников рынка по выпуску инструментов, доходность (выплаты) по которым привязаны к цифровым валютам, и создания правовых условий для особо квалифицированных инвесторов ("суперквалов") по инвестированию в цифровые валюты, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов.

