https://1prime.ru/20250930/tsb-863007236.html
ЦБ обсудит с инвесторами новую балансировку требований к квалификации
ЦБ обсудит с инвесторами новую балансировку требований к квалификации - 30.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ обсудит с инвесторами новую балансировку требований к квалификации
Банк России намерен в 2026 году обсудить с участниками рынка работу новой балансировки требований к квалификации инвесторов на предмет необходимости их... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T19:40+0300
2025-09-30T19:40+0300
2025-09-30T19:40+0300
финансы
россия
рф
владимир чистюхин
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банк России намерен в 2026 году обсудить с участниками рынка работу новой балансировки требований к квалификации инвесторов на предмет необходимости их изменений, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Я думаю, что нам надо будет посмотреть, как у нас работает новая балансировка квал-неквал (квалифицированных и неквалифицированных инвесторов - ред.). Это прям очень важный момент. И при необходимости, может быть, не в этом году, а в следующем, попробовать посмотреть, надо что-то менять, не надо что-то менять", - сказал он в рамках общественного обсуждения проекта основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. "Плюс к этому, у нас тоже будет вызов. Я думаю, что у нас будет развиваться дискуссия по инвестированию в криптовалюты. И там тоже вот тема того, кто может быть допущен к инвестированию, она получит свое продолжение. Но уверен, что вы будете активны в этой части, как и как и по другим направлениям", - добавил Чистюхин. В июле вступили в силу новые критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, учитывающие, в частности, доход за два года, образование и ученую степень заявителя. В связи с активным развитием рынка цифровых валют планируется проработать вопросы расширения возможности участников рынка по выпуску инструментов, доходность (выплаты) по которым привязаны к цифровым валютам, и создания правовых условий для особо квалифицированных инвесторов ("суперквалов") по инвестированию в цифровые валюты, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов.
https://1prime.ru/20250926/trebovaniya-862846807.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, владимир чистюхин, банк россия
Финансы, РОССИЯ, РФ, Владимир Чистюхин, банк Россия
ЦБ обсудит с инвесторами новую балансировку требований к квалификации
ЦБ РФ в 2026 г обсудит с рынком новую балансировку требований к квалификации инвесторов
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банк России намерен в 2026 году обсудить с участниками рынка работу новой балансировки требований к квалификации инвесторов на предмет необходимости их изменений, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Я думаю, что нам надо будет посмотреть, как у нас работает новая балансировка квал-неквал (квалифицированных и неквалифицированных инвесторов - ред.). Это прям очень важный момент. И при необходимости, может быть, не в этом году, а в следующем, попробовать посмотреть, надо что-то менять, не надо что-то менять", - сказал он в рамках общественного обсуждения проекта основных направлений развития финансового рынка РФ
на 2026 год и период 2027 и 2028 годов.
"Плюс к этому, у нас тоже будет вызов. Я думаю, что у нас будет развиваться дискуссия по инвестированию в криптовалюты. И там тоже вот тема того, кто может быть допущен к инвестированию, она получит свое продолжение. Но уверен, что вы будете активны в этой части, как и как и по другим направлениям", - добавил Чистюхин
.
В июле вступили в силу новые критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, учитывающие, в частности, доход за два года, образование и ученую степень заявителя.
В связи с активным развитием рынка цифровых валют планируется проработать вопросы расширения возможности участников рынка по выпуску инструментов, доходность (выплаты) по которым привязаны к цифровым валютам, и создания правовых условий для особо квалифицированных инвесторов ("суперквалов") по инвестированию в цифровые валюты, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов.
ЦБ предложил ввести требования к информации о выпуске кредитных ЦФА