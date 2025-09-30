Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Полноценное раскрытие корпоративной информации в России не восстановится - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/tsb-863007575.html
Полноценное раскрытие корпоративной информации в России не восстановится
Полноценное раскрытие корпоративной информации в России не восстановится - 30.09.2025, ПРАЙМ
Полноценное раскрытие корпоративной информации в России не восстановится
Полноценное раскрытие корпоративной информации в России в ближайшие годы восстановлено не будет, считает первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T19:44+0300
2025-09-30T19:44+0300
россия
финансы
рф
владимир чистюхин
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f77060f2bd977bc68e7f3098b5dac2a.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Полноценное раскрытие корпоративной информации в России в ближайшие годы восстановлено не будет, считает первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Очевидно, что в ближайшие годы, по моему разумению, и многие эксперты разделяют эту точку зрения, полноценное раскрытие информации восстановлено не будет. Действительно, санкционный риск где-то объективно, где-то субъективно влияет на всю полноту того, что корпораты готовы раскрывать, даже при том, что они нуждаются в инвестициях и инвесторах", - сказал он в рамках общественного обсуждения проекта основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. "Тем не менее надо всем помочь друг другу и постараться опереться на какие-то дополнительные факторы, которые пусть не идеально, но хоть в какой-то степени будут позволять получать информацию", - добавил Чистюхин. По его мнению, закрытие информации в том числе повлекло за собой расширение количества случаев инсайда и манипулирования. "В любой непрозрачной среде, конечно, создается благоприятная основа для такого рода действий. Что для меня было, наверное, дополнительным разочарованием, что иногда это осознанно, а иногда, как ни странно, я склонен считать, что неосознанно. То есть просто люди посчитали, что вот так быстрее и легче что-то сделать. В общем и целом ... особо не нарушая ничьих прав, но создавая вот такие плохие прецеденты по практике", - отметил он. В условиях снижения информационной прозрачности многих российских компаний в ответ на санкционное давление недружественных стран, востребованным розничными инвесторами продуктом может стать инвестиционный некредитный рейтинг акций, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. Такой рейтинг будет присваиваться кредитными рейтинговыми агентствами в соответствии с разработанной ими методологией. По итогам пилотного проекта с ограниченным количеством участников – рейтингуемых лиц, запущенного в 2025 году, в последующие периоды будут рассмотрены вопросы возможного расширения охвата эмитентов, которым будут присваиваться инвестиционные некредитные рейтинги акций.
https://1prime.ru/20250930/tsb-863007236.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc0c071d8c3f23e4ba98037f6179f27a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, владимир чистюхин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Владимир Чистюхин
19:44 30.09.2025
 
Полноценное раскрытие корпоративной информации в России не восстановится

ЦБ России: полноценное раскрытие информации в ближайшие годы восстановлено не будет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Центральный банк РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Полноценное раскрытие корпоративной информации в России в ближайшие годы восстановлено не будет, считает первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Очевидно, что в ближайшие годы, по моему разумению, и многие эксперты разделяют эту точку зрения, полноценное раскрытие информации восстановлено не будет. Действительно, санкционный риск где-то объективно, где-то субъективно влияет на всю полноту того, что корпораты готовы раскрывать, даже при том, что они нуждаются в инвестициях и инвесторах", - сказал он в рамках общественного обсуждения проекта основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов.
"Тем не менее надо всем помочь друг другу и постараться опереться на какие-то дополнительные факторы, которые пусть не идеально, но хоть в какой-то степени будут позволять получать информацию", - добавил Чистюхин.
По его мнению, закрытие информации в том числе повлекло за собой расширение количества случаев инсайда и манипулирования. "В любой непрозрачной среде, конечно, создается благоприятная основа для такого рода действий. Что для меня было, наверное, дополнительным разочарованием, что иногда это осознанно, а иногда, как ни странно, я склонен считать, что неосознанно. То есть просто люди посчитали, что вот так быстрее и легче что-то сделать. В общем и целом ... особо не нарушая ничьих прав, но создавая вот такие плохие прецеденты по практике", - отметил он.
В условиях снижения информационной прозрачности многих российских компаний в ответ на санкционное давление недружественных стран, востребованным розничными инвесторами продуктом может стать инвестиционный некредитный рейтинг акций, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов.
Такой рейтинг будет присваиваться кредитными рейтинговыми агентствами в соответствии с разработанной ими методологией. По итогам пилотного проекта с ограниченным количеством участников – рейтингуемых лиц, запущенного в 2025 году, в последующие периоды будут рассмотрены вопросы возможного расширения охвата эмитентов, которым будут присваиваться инвестиционные некредитные рейтинги акций.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
ЦБ обсудит с инвесторами новую балансировку требований к квалификации
19:40
 
РОССИЯФинансыРФВладимир Чистюхин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала