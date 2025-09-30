https://1prime.ru/20250930/tsb-863007575.html

Полноценное раскрытие корпоративной информации в России не восстановится

россия

финансы

рф

владимир чистюхин

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Полноценное раскрытие корпоративной информации в России в ближайшие годы восстановлено не будет, считает первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Очевидно, что в ближайшие годы, по моему разумению, и многие эксперты разделяют эту точку зрения, полноценное раскрытие информации восстановлено не будет. Действительно, санкционный риск где-то объективно, где-то субъективно влияет на всю полноту того, что корпораты готовы раскрывать, даже при том, что они нуждаются в инвестициях и инвесторах", - сказал он в рамках общественного обсуждения проекта основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. "Тем не менее надо всем помочь друг другу и постараться опереться на какие-то дополнительные факторы, которые пусть не идеально, но хоть в какой-то степени будут позволять получать информацию", - добавил Чистюхин. По его мнению, закрытие информации в том числе повлекло за собой расширение количества случаев инсайда и манипулирования. "В любой непрозрачной среде, конечно, создается благоприятная основа для такого рода действий. Что для меня было, наверное, дополнительным разочарованием, что иногда это осознанно, а иногда, как ни странно, я склонен считать, что неосознанно. То есть просто люди посчитали, что вот так быстрее и легче что-то сделать. В общем и целом ... особо не нарушая ничьих прав, но создавая вот такие плохие прецеденты по практике", - отметил он. В условиях снижения информационной прозрачности многих российских компаний в ответ на санкционное давление недружественных стран, востребованным розничными инвесторами продуктом может стать инвестиционный некредитный рейтинг акций, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. Такой рейтинг будет присваиваться кредитными рейтинговыми агентствами в соответствии с разработанной ими методологией. По итогам пилотного проекта с ограниченным количеством участников – рейтингуемых лиц, запущенного в 2025 году, в последующие периоды будут рассмотрены вопросы возможного расширения охвата эмитентов, которым будут присваиваться инвестиционные некредитные рейтинги акций.

россия, финансы, рф, владимир чистюхин