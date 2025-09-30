Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Хочет в бойню": в Киеве разнесли Зеленского после слов о "Томагавках" - 30.09.2025, ПРАЙМ
"Хочет в бойню": в Киеве разнесли Зеленского после слов о "Томагавках"
"Хочет в бойню": в Киеве разнесли Зеленского после слов о "Томагавках" - 30.09.2025, ПРАЙМ
"Хочет в бойню": в Киеве разнесли Зеленского после слов о "Томагавках"
Владимир Зеленский добивается получения ракет Tomahawk от США в надежде вовлечь Европейский Союз в военное противостояние, заявил бывший советник Леонида Кучмы, | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сентября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский добивается получения ракет Tomahawk от США в надежде вовлечь Европейский Союз в военное противостояние, заявил бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, в эфире своего YouTube-канала."Зеленский, конечно, очень хочет втянуть европейские страны в эту бойню. На форуме безопасности (В Варшаве. — Прим. Ред.) он эту линии и гнет, помня, что может получить еще больше ракетт", — отметил эксперт. Соскин также подчеркнул, что Зеленский не учитывает, что президент Дональд Трамп, по его мнению, больше заинтересован в ослаблении Европы, чем в помощи Украине поставками дальнобойных ракет. "Я удивлен, что он (Зеленский. — Прим. Ред.) не понимает таких простых вещей. Трамп — абсолютный прагматик. У него свой подход, где нет места Украине", — пояснил Соскин. Эксперт добавил, что если Зеленский продолжит выпрашивать оружие, не учитывая, что интересы Трампа лежат в другой плоскости, это может усугубить отношения между Киевом и Вашингтоном. Ранее западные СМИ сообщили, что украинский лидер запросил у Трампа ракеты Tomahawk. Ранее США ограничивали поставки таких систем из-за опасений эскалации и собственных ограниченных запасов. Эти ракеты с дальностью до 1,6 тысячи километров способны достигать целей в России, включая Москву. Позже Кит Келлог, спецпосланник американского президента, заявил, что Вашингтон еще не принял решения относительно поставок данных вооружений. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что решение остается за президентом. Россия рассматривает поставки вооружений Украине как препятствие для мирного урегулирования, отмечая, что это вовлекает страны НАТО в конфликт и является потенциально опасным. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что грузы с оружием для Украины станут законными целями для России. В Кремле также высказывались, что наращивание поставок вооружений Западом ухудшает перспективы переговоров и усилит напряженность.
"Хочет в бойню": в Киеве разнесли Зеленского после слов о "Томагавках"

Соскин: Зеленский получить ракеты Tomahawk, чтобы втянуть в конфликт ЕС

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 сентября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский добивается получения ракет Tomahawk от США в надежде вовлечь Европейский Союз в военное противостояние, заявил бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский, конечно, очень хочет втянуть европейские страны в эту бойню. На форуме безопасности (В Варшаве. — Прим. Ред.) он эту линии и гнет, помня, что может получить еще больше ракетт", — отметил эксперт.
Соскин также подчеркнул, что Зеленский не учитывает, что президент Дональд Трамп, по его мнению, больше заинтересован в ослаблении Европы, чем в помощи Украине поставками дальнобойных ракет.
"Я удивлен, что он (Зеленский. — Прим. Ред.) не понимает таких простых вещей. Трамп — абсолютный прагматик. У него свой подход, где нет места Украине", — пояснил Соскин.
Эксперт добавил, что если Зеленский продолжит выпрашивать оружие, не учитывая, что интересы Трампа лежат в другой плоскости, это может усугубить отношения между Киевом и Вашингтоном.
Ранее западные СМИ сообщили, что украинский лидер запросил у Трампа ракеты Tomahawk. Ранее США ограничивали поставки таких систем из-за опасений эскалации и собственных ограниченных запасов. Эти ракеты с дальностью до 1,6 тысячи километров способны достигать целей в России, включая Москву.
Позже Кит Келлог, спецпосланник американского президента, заявил, что Вашингтон еще не принял решения относительно поставок данных вооружений. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что решение остается за президентом.
Россия рассматривает поставки вооружений Украине как препятствие для мирного урегулирования, отмечая, что это вовлекает страны НАТО в конфликт и является потенциально опасным. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что грузы с оружием для Украины станут законными целями для России. В Кремле также высказывались, что наращивание поставок вооружений Западом ухудшает перспективы переговоров и усилит напряженность.
