В США забили тревогу из-за провокационного плана по Украине
Джонсон: Россия сможет сбить американские ракеты Tomahawk, если их поставят ВСУ
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские войска смогут сбивать американские ракеты Tomahawk на Украине, если их передадут ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judge Napolitano.
"Что касается идеи создания крылатой ракеты Tomahawk. Давайте признаем, что, по моему мнению, этой технологии по меньшей мере 40 лет. <…> Российские системы противовоздушной обороны вполне способны сбить их", — сказал он.
По словам аналитика, хоть эти ракеты и не гиперзвуковые, но они способны нести ядерный заряд. Он убежден, что это можно будет расценить как провокацию.
В воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США на прошлой неделе. Портал Axios пишет, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.