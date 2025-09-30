https://1prime.ru/20250930/uoll-strit-862993035.html

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются во вторник

30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно опускаются в последний день третьего календарного квартала и всего финансового года в США в ожидании временной приостановки работы американского правительства ("шатдауна"), свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,28%, до 46 480 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,18%, до 24 793,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 6 699,5 пункта. Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. "Шатдаун американского правительства - это ожидаемое событие... словно мы смотрим за автокатастрофой в замедленном темпе", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега Ritholtz Wealth Management Кэлли Кокс (Callie Cox). "Существуют средства хеджирования, и я уверена, что пострадавшие инвесторы уже думают о них", - добавила аналитик. Также позднее во вторник аналитическая компания Conference Board опубликует статистические данные. Аналитики ожидают, что индекс доверия потребителей в Штатах сократился до 96 пунктов с показателя августа в 97,4 пункта.

