Россия сохранила статус крупнейшего поставщика урана для американских АЭС
Россия сохранила статус крупнейшего поставщика урана для американских АЭС
2025-09-30T22:09+0300
ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года сохранила статус крупнейшего поставщика обогащенного урана для американских АЭС, следует из опубликованного во вторник отчета управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. "В 2024 году по контрактам на оказание услуг по обогащению у восьми поставщиков было закуплено 15 миллионов единиц работы разделения (ЕРР)… ЕРР зарубежного происхождения включали 20% из России, 18% из Франции, 15% из Нидерландов, 9% из Великобритании и 7% из Германии", - указано в документе. Согласно приведенной таблице со значениями ЕРР, которые характеризуют трудовые затраты на разделение изотопов в рамках процесса обогащения урана, Россия по итогам прошлого года сохранила за собой статус главного импортера топлива для американских АЭС с 2020 года, указанного в качестве самого раннего срока ведения отчетности. Ранее министр энергетики США Крис Райт признал, что Вашингтон вынужден продолжать закупки обогащенного урана у России из-за нехватки собственных мощностей. По его словам, Вашингтон намерен нарастить собственное производство и в ближайшие недели объявит о новых проектах по обогащению.
