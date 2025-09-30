https://1prime.ru/20250930/valday-862991052.html
Путин приедет на конференцию "Валдай" в октябре
Путин приедет на конференцию "Валдай" в октябре - 30.09.2025, ПРАЙМ
Путин приедет на конференцию "Валдай" в октябре
Президент России Владимир Путин приедет на конференцию "Валдай" 2 октября, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T13:35+0300
2025-09-30T13:35+0300
2025-09-30T13:35+0300
россия
владимир путин
сергей лавров
мид рф
валдай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приедет на конференцию "Валдай" 2 октября, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Главное событие будет послезавтра, когда приедет президент Путин, я думаю, что эта сессия будет самая насыщенная и ждем вопросов и ответов нашего президента", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://1prime.ru/20250930/peskov-862990661.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей лавров, мид рф, валдай
РОССИЯ, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД РФ, Валдай
Путин приедет на конференцию "Валдай" в октябре
Лавров: Путин приедет на конференцию "Валдай" 2 октября
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приедет на конференцию "Валдай" 2 октября, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Главное событие будет послезавтра, когда приедет президент Путин, я думаю, что эта сессия будет самая насыщенная и ждем вопросов и ответов нашего президента", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Песков: Путину было доложено о результатах поездки Лаврова на ГА ООН