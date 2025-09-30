https://1prime.ru/20250930/valday-862991052.html

Путин приедет на конференцию "Валдай" в октябре

Путин приедет на конференцию "Валдай" в октябре - 30.09.2025, ПРАЙМ

Путин приедет на конференцию "Валдай" в октябре

Президент России Владимир Путин приедет на конференцию "Валдай" 2 октября, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T13:35+0300

2025-09-30T13:35+0300

2025-09-30T13:35+0300

россия

владимир путин

сергей лавров

мид рф

валдай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приедет на конференцию "Валдай" 2 октября, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Главное событие будет послезавтра, когда приедет президент Путин, я думаю, что эта сессия будет самая насыщенная и ждем вопросов и ответов нашего президента", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://1prime.ru/20250930/peskov-862990661.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, сергей лавров, мид рф, валдай