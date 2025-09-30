https://1prime.ru/20250930/valyuta-863001488.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 1 октября

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,3 копейки - до 11,5548 рубля, доллара - на 25,92 копейки, до 82,6084 рубля, евро - на 27,66 копейки, до 96,8644 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

